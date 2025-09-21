Какая область Украины имеет больше соседей: даже взрослые путаются с ответом

Флаг Украины / © Getty Images

Реклама

В Украине приобрело популярность видео преподавательницы с ником Vladislavivna, которая во время урока географии поставила ученикам интересный вопрос: какая область Украины имеет больше соседей?

Соответствующий пост учительница обнародовала в TikTok.

Учащиеся начали активно отгадывать, называя разные варианты – от Ужгорода и Винницы до Волыни и Житомира. В комментариях к видео пользователи тоже присоединились к дискуссии, пытаясь сосчитать, какая же область лидирует по количеству соседних регионов.

Реклама

Среди вариантов, которые называли украинцы:

Винницкая область - граничит с 7 областями и Молдовой;

Хмельницкая область, по словам комментаторов, является рекордсменом среди внутренних соседей;

Полтавская и Днепропетровская области также упоминались среди возможных ответов;

даже искусственный интеллект "подсказал", что больше всего соседей имеет Днепропетровщина - 8.

Вопрос вызвал настоящую волну обсуждений в соцсетях: каждый пытался сосчитать границы самостоятельно, однако единого мнения так и не пришли.