ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
345
Время на прочтение
1 мин

Какая область Украины имеет больше соседей: даже взрослые путаются с ответом

У TikTok вопрос учительницы географии об области Украины с наибольшим количеством соседей собрал тысячи комментариев.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Флаг Украины

Флаг Украины / © Getty Images

В Украине приобрело популярность видео преподавательницы с ником Vladislavivna, которая во время урока географии поставила ученикам интересный вопрос: какая область Украины имеет больше соседей?

Соответствующий пост учительница обнародовала в TikTok.

Учащиеся начали активно отгадывать, называя разные варианты – от Ужгорода и Винницы до Волыни и Житомира. В комментариях к видео пользователи тоже присоединились к дискуссии, пытаясь сосчитать, какая же область лидирует по количеству соседних регионов.

Среди вариантов, которые называли украинцы:

  • Винницкая область - граничит с 7 областями и Молдовой;

  • Хмельницкая область, по словам комментаторов, является рекордсменом среди внутренних соседей;

  • Полтавская и Днепропетровская области также упоминались среди возможных ответов;

  • даже искусственный интеллект "подсказал", что больше всего соседей имеет Днепропетровщина - 8.

Вопрос вызвал настоящую волну обсуждений в соцсетях: каждый пытался сосчитать границы самостоятельно, однако единого мнения так и не пришли.

Дата публикации
Количество просмотров
345
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie