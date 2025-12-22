Какая правильная дата празднования Рождества — 25 декабря или 7 января: священник объяснил

Когда праздновать Рождество: 25 декабря или 7 января / © Associated Press

На фоне споров — когда правильно праздновать Рождество Христово, 25 декабря или 7 января, известный священник-блогер Алексей Филюк из Тернопольщины удивил, что точной даты рождения Иисуса мы вообще не знаем.

Об этом он объяснил в своем Instagram.

«Стопроцентную дату празднования Рождества Христова не найдете нигде — ни в Библии, ни в Святом Предании», — признал священник.

Однако он напомнил, что в 4 веке нашей эры церковью было установлено, что через 9 месяцев после праздника христианского Благовещения празднуется Рождество. То есть 25 декабря.

«И в любой книге, где вы не пойдете, или в Албанию, или в Грузию, или в Украине, или в Иерусалиме, пишет — Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа — 25 декабря», — отметил Филюк.

В качестве примера он привел православную богослужебную книгу 1840 года издания, где Рождество тоже указано 25 декабря. Правда, следует отметить, что Российская империя до 1918 года жила по Юлианскому календарю. И 25 декабря того времени — это как раз 7 января по новому стилю.

«Чтобы, знаете, между собой не ссориться, братья и сестры, будьте людьми. А когда кто-то празднует, то уже ваше дело индивидуально. Но большинство православных церквей мира отмечает 25 декабря. Говорят, это католическое Рождество. Почему католическое? А католики что, не христиане? Все христиане. Почти весь мир отмечается 25 декабря», — объяснил священник.

По его мнению, наиболее точная дата Рождества является 25 декабря.

«Мы готовимся к Рождеству. Вот уже через 3 дня будет Рождество. Уважаем Господа. Но не только сердцами и устами чтим, но и делами. Держимся, Господа. Миримся, благословляем друг друга. Молимся о мире. Ибо нам главный праздник, чтобы кончилась война. А жизнь с Богом, или вы празднуете, или не празднуете, она очень главная. Из-за того, что к нему пойдем все. К нему. Не перед людьми ответ, а перед Богом будем давать. Поэтому, дорогие, 25 декабря — самая ближайшая дата празднования Рождества Христова», — подытожил Филюк.

Напомним, что ученые выяснили точную дату рождения Иисуса: и это не 25 декабря 1 года нашей эры, как считалось ранее.