Какая самая длинная и самая короткая улицы Киева: от большого пути до микроскопического переулка

Самая длинная и самая короткая улицы Киева

Реклама

Среди тысяч улиц Киева, чья история уходит в глубину веков, скрываются две абсолютные противоположности, удерживающие негласные рекорды города. Самая длинная улица пролегает сразу через два района столицы, служа важной международной трассой, за свою историю, эта улица меняла название шесть раз. Другая, самая короткая улица города настолько мала, что ее можно пройти всего за несколько десятков шагов, и имеет особую, почти мистическую атмосферу в самом сердце города.

Эти две улицы — настоящее отражение масштабности и камерности древнего Киева.

Какая самая длинная улица Киева

Звание самой длинной улицы Киева заслуженно принадлежит Броварскому проспекту, который простирается на 13,5 км. Проспект находится сразу в двух районах столицы — Днепровском и Деснянском. Это современный вид и длина сохранились еще с середины шестидесятых годов прошлого века.

Реклама

Проспект имеет чрезвычайно древнее происхождение, он возник еще в глубокую древность как важный путь, который соединял Киев с Черниговом, и потому исторически назывался Черниговское шоссе. Сегодня Броварской проспект является критически важной транспортной артерией: он является частью автодороги международного значения.

Как изменялось название Броварского проспекта

За свою историю Броварской проспект менял свое название многократно, что отражает основные политические и исторические вехи:

С самого начала он был известен как Черниговское шоссе.

В начале 20 века его переименовали в Маклаковский проспект.

С 20-х годов прошлого века его назвали Броварским шоссе.

Затем он стал проспектом Первого Мая.

В 40-х годах прошлого века ему снова вернул название Броварское шоссе.

В 1973 году его переименовали в Броварской проспект, но уже через 5 лет, в 1978 году, он получил название проспект 60-летия Октября.

Свое современное и действующее название — «Броварской» проспект окончательно закрепил за собой только в 1993 году.

Интересным историческим фактом является то, что с 1912 по 1941 годы этим проспектом пролегала трамвайная линия, соединяющая почтовую площадь с городом Бровары.

Какая самая короткая улица Киева

Противоположностью Броварскому проспекту есть кратчайшая улица Киева — Инженерный переулок. Он расположен в Печерском районе столицы, совсем недалеко от станции метро Арсенальная.

Реклама

Переулок официально считается кратчайшей улицей Киева, и его длина составляет всего 83 м. Этот путь можно пройти, сделав менее 100 шагов.

Инженерный переулок лежит от улицы князей Острожских (бывшая Московская) до улицы Ивана Мазепы. Он возник в конце 19 — начале 20 века под современным названием и с тех пор существует неизменно, что уникально для Киева. исторически он застраивался домами для инженерно-технического персонала завода Арсенал.

Эту улицу можно в прямом смысле считать «улицей из трех домов», хотя к переулку официально относится только один из них. Дом, занимающий всю нечетную сторону переулка (№ 2 по улице Ивана Мазепы), и дом, расположенный в конце переулка с четной стороны (№ 4/6 по улице Ивана Мазепы), относятся к соседней улице.

Интересной особенностью является то, что в самом маленьком переулке столицы нет ни одного дерева, он имеет только одну арку во двор дома и одну дверь, выходящую непосредственно на него.

Реклама

Следует отметить, что в две тысячи четвертом году существовали планы сноса одного из домов и, как следствие, ликвидации самого переулка, однако эти планы не были реализованы.