Какая самая маленькая бутылка пива в мире: известная пивоварня удивила размером

Самая маленькая бутылка пива в мире вмещает только… одну каплю / © pixabay.com

Датская пивоваренная компания Carlsberg создала крошечную бутылку, наполненную одной каплей лагеря, с этикеткой и герметичной крышкой.

Об этом пишет The Daily Mail.

Имея лишь 12 мм в высоту, эта очаровательная маленькая бутылочка примерно такого же размера, как рисовое зернышко. Если быть точным, он содержит всего 0,05 миллилитра (0,005 сантилитра) жидкости.

На великолепных фотографиях для сравнения показана миниатюрная стеклянная емкость с обычной бутылкой. Известный пивоваренный завод настаивает, что эти изображения не созданы искусственным интеллектом.

По словам Carlsberg, бутылка — это произведение искусства, которое имеет целью «вдохновить людей пить более ответственно и умеренно».

«Чтобы пропагандировать ответственное употребление алкоголя, мы представляем нашу важнейшую идею за всю историю. Самая маленькая бутылка пива в мире вмещает всего одну двадцатую миллилитра и настолько мала, что ее легко не заметить. Но послание гораздо шире — мы хотим напомнить людям о важности ответственного употребления алкоголя», — сказал Каспер Даниэльссон, руководитель отдела коммуникаций Carlsberg.

Крошечную стеклянную бутылку специально создала Glaskomponent — шведская компания, специализирующаяся на выдувании стекла для лабораторного оборудования.

Оса Странд, художница миниатюр из Швеции, ранее создававшая детали для кукольных домиков, изготовила и нанесла съемную крышку, этикетку и чернила.

Конечно, порция в 0,05 миллилитра даже самого крепкого напитка, известного человечеству, никого ничуть не опьянит. Но в рамках своей кампании по поощрению умеренного и ответственного употребления алкоголя, Carlsberg наполнил бутылку безалкогольным пивом. Его специально сварили на экспериментальной пивоварне, чтобы обеспечить «насыщенный вкус» и компенсировать небольшую дозировку.