Ред флаг / © Freepik

Реклама

Эксперт по вопросам отношений назвала ключевые тревожные признаки, которые могут свидетельствовать о несовместимости пары, даже если между партнерами есть сильная химия и взаимное тяготение.

Об этом пишет Unilad.

Специалист отмечает: построение здоровых отношений всегда вызов, ведь люди — сложные, а обстоятельства жизни не всегда совпадают. Даже если кажется, что партнер «тот самый», время или жизненный этап могут оказаться неудачными для обоих.

Реклама

Конечно, идеальных людей не существует, поэтому игнорирование отдельных недостатков партнера вполне естественно. Однако, по словам эксперта, есть сигналы, которые не следует оставлять без внимания, ведь они могут указывать на более глубокую несовместимость.

Эксперт по вопросам отношений в приложении для знакомств Happn Клер Ренье рассказала, какие именно «красные флажки» должны насторожить на начальных этапах отношений.

По ее словам, первоначальное увлечение часто маскирует серьезные разногласия между партнерами.

«Раннее увлечение может легко скрыть разногласия в подходе людей к финансам, семье или политическим взглядам, но со временем эти разногласия, как правило, выходят на поверхность», — пояснила Ренье.

Реклама

Одним из самых серьезных тревожных сигналов она называет фундаментальное несоответствие ценностей.

«Если вы постоянно не соглашаетесь в важнейших вопросах или идете на компромиссы, которые приводят к дискомфорту, это может быть признаком того, что вам не хватает долгосрочной, настоящей совместимости, даже если между вами есть химия», — подчеркнула эксперт.

Ренье добавила, что ссоры и разногласия нормальная часть любых отношений. В то же время решающим является то, как именно пара ведет себя в сложные моменты.

«Другим тревожным сигналом является то, что один из партнеров постоянно избегает глубоких разговоров, игнорирует чувство другого или не может проявить эмпатию в трудные времена. Отношения могут начать казаться односторонними и несбалансированными», — отметила она.

Реклама

Эксперт подчеркнула: совместимость не означает полного отсутствия конфликтов. Речь идет об эмоциональном понимании, поддержке и взаимной вовлеченности.

Отдельное внимание Ренье советует обратить на стиль разрешения конфликтов.

«Наконец-то, обратите внимание на то, как вы решаете разногласия. Если споры заканчиваются отказом от общения, защитной позицией или нерешенным напряжением, это может указывать на несовместимость стилей общения», — пояснила она.

По словам эксперта, если к этому прилагается нежелание партнера говорить откровенно или обсуждать сложные темы, это может свидетельствовать о проблемах в долгосрочной перспективе.

Реклама

"Здоровые отношения требуют совместной готовности слушать, адаптироваться и расти вместе", - подытожила Ренье.

Напомним, мужчина подал в суд на ресторан после разоблачения измены в TikTok.