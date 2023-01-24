Какие люди живут дольше – полные или худые: вы будете удивлены

Почему быть полным не так уж плохо, читайте в материале ТСН.ua

Согласно данным Японского общества по изучению ожирения, наименьшая вероятность развития любых болезней у человека при индексе массы тела 22. Напоминаем, что индекс массы тела рассчитывается как соотношение веса и роста, по формуле: вес (кг) разделенный на рост (м) в квадрате.

То есть худые люди меньше подвержены болезням. А как влияет вес на продолжительность жизни, на долголетие? Ответ предоставили японцы в статье на Nikkei Asian Review

В течение 10 лет ученые наблюдали около 350 000 жителей Японии, в среднем участникам было более 40 лет. Ученые выдвинули следующие гипотезы:

У людей с нормальным весом самый низкий риск смерти. У людей с весом чуть ниже стандартного самый низкий риск смерти. Самый низкий риск смерти у людей с весом несколько выше стандартного.

Третья гипотеза подтвердилась. Выяснилось, что наименьшая вероятность смерти у женщин была при ИМТ 23-24,9, у мужчин – при индексе массы тела 25-26,9, то есть самый низкий риск смерти оказался у людей с весом чуть выше стандартного.

Почему оказалось, что более полные люди живут дольше

Известно, что ожирение вредно для здоровья. Повышенное содержание висцерального жира, например, увеличивает риск таких заболеваний, как высокое кровяное давление, диабет, артериосклероз, который приводит к инсульту и инфаркту миокарда.

Общепринято считать, что для хорошего здоровья необходимо меньше есть, употреблять полезные продукты.

В то же время Дзюн Сасаки (Jun Sasaki), глава медицинской корпорации "Юсекай", считает: "Главное в старости — это просто много есть. Лучше быть толстым, чем худым".

Почему в возрасте лучше набрать вес?

По мнению Сасаки ожирения опасаются из-за возможности артеросклероза. Но с возрастом артериосклероз прогрессирует так или иначе, и его профилактика уже не имеет такого смысла, как в молодости.

Зато с возрастом возникает другая угроза — проблема хрупкости, снижение физической и психической жизнеспособности, мышечной силы, когнитивных функций и т.д. Повышается риск функциональных нарушений, приводящих к постельному режиму и смерти. Поэтому считает исследователь лучше хорошо питаться и немного набрать вес в пожилом возрасте, чтобы избежать этой хрупкости.

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