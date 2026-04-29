Какие нации оказались наиболее эгоцентричными: исследование нарциссизма среди стран мира

Наиболее нарциссические и скромные нации планеты

Долгое время в массовой культуре царило мнение, что Соединенные Штаты являются эпицентром индивидуализма и самовлюбленности. Однако последнее исследование нарциссизма, результаты которого были опубликованы в журнале Psychological Science, вынуждает изменить эти представления. Международная группа ученых проанализировала данные более 45 000 человек из 53 стран мира, чтобы выяснить, как распределяется уровень эгоцентризма на планете.

Какие нации наиболее эгоцентричны: неожиданные лидеры

Результаты оказались сенсационными. США заняли лишь 16 место в общем рейтинге.

Лидерами по уровню нарциссизма стали такие страны, как Германия, Ирак, Китай, Непал и Южная Корея. Эти данные свидетельствуют о том, что высокий уровень сосредоточенности на себе не является чертой западных индивидуалистических обществ. Напротив, в странах с коллективистской культурой (например Китай или Южная Корея) нарциссизм может проявляться через острое соперничество и стремление доминировать, чтобы обеспечить статус своей группы или семьи.

Психологи разделяют нарциссизм на два основных типа — «увлечение» (потребность в признании и внимании) и «соперничество» (стремление быть лучше других любой ценой). Оказалось, что в странах-лидерах преобладает самое агрессивное соперничество, тогда как американский нарциссизм чаще проявляется в более мягкой форме самолюбования, что и позволило другим нациям опередить Штаты в общем зачете.

Самые скромные нации планеты

На другом конце списка оказались страны, где уровень индивидуального эгоцентризма самый низкий.

Наименее нарциссическими нациями были признаны жители Сербии, Ирландии, Великобритании, Нидерландов и Дании. В этих обществах культурные нормы и воспитание традиционно направлены на воздержание, эмпатию и уважение интересов окружающих, что сдерживает рост личных амбиций за счет других.

Факторы эгоизма — возраст и пол

Исследование показало, что возраст и пол являются универсальными факторами, влияющими на уровень эгоцентризма, независимо от страны проживания.

Высокие показатели нарциссизма стабильно фиксируются среди молодежи. Психологи объясняют это эволюционной необходимостью: на этапе становления личности человеку нужна высокая уверенность в себе для поиска партнера, построения карьеры и борьбы за место в социуме. Однако с годами этот показатель естественным образом снижается. Процесс «психологического созревания» смещает фокус с собственных амбиций на заботу о семье и обществе, что способствует выживанию человечества как вида.

Еще одной неизменной закономерностью является то, что мужчины в среднем проявляют более высокий уровень эгоцентризма, чем женщины. Это касается как потребности в признании, так и склонности к открытому соперничеству. Такой разрыв обусловлен сочетанием гормональных факторов и исторических социальных ролей, где мужской успех часто связан с доминированием и демонстрацией власти. Хотя в индивидуалистических культурах это различие постепенно сокращается, общая тенденция остается стабильной для всех исследуемых наций.

