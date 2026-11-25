к выбрать новогоднюю гирлянду: означающие отметки IP / © pexels.com

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Прежде чем покупать гирлянду, стоит обратить внимание на часто обозначаемое обозначение — IP.

Эти две буквы и цифры рядом с ними подскажут, можно ли использовать гирлянду в помещении или выдержит дождь и снег. Если неправильно выбрать освещение для улицы, оно может быстро выйти из строя, а в некоторых случаях создать опасность. Об этом пишут в Kobieta.

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Что означают цифры на новогодних гирляндах

Маркировка IP указывает на уровень защиты электрического устройства от пыли, жестких предметов и воды. После букв обычно стоят две цифры: первая отвечает за защиту от твердых частиц, вторая — от влаги.

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Чем больше цифры, тем выше уровень защиты по соответствующему показателю. Именно поэтому гирлянды с одинаковым внешним видом могут иметь разное предназначение.

К примеру, модель для сухой комнаты не обязательно подойдет для открытого балкона. А гирлянда, которую можно использовать на улице, не всегда выдержит прямой контакт с водой.

IP20: гирлянды для дома

Если вы ищете гирлянду для елки в гостиной, декора окон или праздничной композиции на полке, чаще всего будете встречать модели с маркировкой IP20.

Первая цифра 2 означает, что корпус защищен от проникновения жестких предметов размером от 12,5 мм. Вторая цифра 0 указывает на отсутствие специальной защиты от воды.

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Такие гирлянды подходят для сухих помещений. Их можно использовать для украшения елки, комнаты или других элементов интерьера, если это предусмотрено инструкцией.

В то же время IP20 — не лучший вариант для открытого балкона, террасы или сада. Дождь, снег или конденсат могут повредить освещение.

IP44: вариант для балкона и мест, где возможны брызги

Гирлянды с маркировкой IP44 имеют защиту от твердых предметов диаметром от 1 мм и брызг воды, попадающих на корпус по разным направлениям.

Именно такие модели часто рассматривают для балконов, террас или других мест, где освещение может контактировать с влагой. Однако перед покупкой следует проверить, позволяет ли производитель использовать конкретную гирлянду на открытом воздухе.

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Если балкон не застеклен и на него попадает дождь или снег, лучше не полагаться только на обозначение IP44. Важно, чтобы защитой были оборудованы кабель, разъемы и блок питания.

IP65: для фасада, сада и уличного декора

Если планируете украшать дом снаружи, деревья, забор или двор, стоит присмотреться к гирляндам с маркировкой IP65.

Первая цифра 6 означает, что корпус полностью защищен от пыли. Вторая цифра 5 указывает на устойчивость к водяным струям по разным направлениям.

Такие гирлянды могут использоваться на улице, в частности, там, где на них попадают осадки. Они подходят для декорирования фасадов, садовых конструкций и других наружных элементов, если производитель предусмотрел такое использование.

Но даже IP65 не означает, что все части гирлянды можно оставлять под водой. Перед установкой проверьте, защищены ли от влаги соединения, блок питания и места подключения к сети.

IP67: защита от пыли и временного погружения в воду

Гирлянды с маркировкой IP67 обладают полной защитой от пыли. Кроме того, при стандартных условиях испытания они могут выдерживать временное погружение в воду на глубину до 1 метра в течение 30 минут.

Такой уровень защиты может быть полезен декору в местах, где риск контакта с водой выше. Однако это не означает, что гирлянду можно постоянно содержать в воде или использовать для подсветки бассейна.

Для таких условий требуются специальные устройства, соответствующие назначению и характеристикам.

Какую гирлянду выбрать для балкона, террасы или сада

Перед покупкой подумайте, где именно будет висеть гирлянда и попадут ли на нее осадки.

Для елки в квартире или декора комнаты обычно достаточно IP20. Если хотите украсить балкон, сначала выясните, застеклен ли он и может ли там появляться влага. Для открытых балконов и террас лучше выбирать модели, которые производитель позволяет использовать на улице.

Для фасада дома, деревьев в саду или изгороди следует искать уличные гирлянды с соответствующей защитой от пыли и воды. IP65 может являться хорошим вариантом для таких задач, но все зависит от конструкции конкретного изделия.

Если гирлянда имеет водостойкие лампочки, это еще не означает, что блок питания или разъемы также защищены от дождя. Проверяйте характеристики всего комплекта.

Что еще нужно проверить перед покупкой

Маркировка IP помогает понять, где можно использовать гирлянду, но не следует ограничиваться только им.

Перед покупкой обратите внимание на несколько моментов:

предназначена ли гирлянда для использования на улице;

защищены ли от влаги кабель, разъемы и блок питания;

можно ли использовать ее при низких температурах;

есть ли на упаковке инструкция по монтажу и эксплуатации;

соответствует ли гирлянда условиям, при которых вы планируете ее установить.

Если планируете украшать дом снаружи, лучше выбрать модель, рассчитанную на уличное использование. Это поможет избежать проблем во время праздников и не придется заменять освещение после первого дождя или снегопада.

FAQ

Что означает IP44 на новогодней гирлянде?

Маркировка IP44 означает, что гирлянда защищена от твердых предметов размером от 1 мм и от брызг воды по разным направлениям. Такие модели могут подходить для балконов, террас и некоторых уличных зон. Перед использованием на улице нужно проверить рекомендации производителя.

Можно ли использовать гирлянду IP20 на улице?

У гирлянды IP20 нет специальной защиты от воды, поэтому их назначение — преимущественно сухие помещения. Вешать их на открытом балконе, фасаде, деревьях или в саду не рекомендуется. Для улицы лучше выбрать гирлянду, которая имеет соответствующую защиту от влаги и предназначена для наружного использования.

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