Какие области Россия хочет оставить себе, а какие может вернуть Украине — предсказание таролога

Таролог Елена Бюн считает, что Россия хочет оставить себе Донецкую и Луганскую области. Левобережье Херсонщины оккупанты вероятно потеряют.

Об этом она сказала на ютуб-канале "Поговоримо".

"Они бы хотели оставить побольше. Но это мечты, которые не осуществятся. Донецкая и под вопросом Луганская области - они под вопросом. Что касается левого берега Херсонщины - оттуда они уйдут. Это точно. Причем скоро", - считает она.

Таролог считает, что обстрелом Сумщины оккупанты отвлекают внимание от других направлений. Она также отметила, что на Запорожском направлении оккупанты пытаются хитростью прорвать оборону.

"Они будут пробовать", - считает Елена Бюн.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов" предусмотрела событие, после которого РФ не будет обстреливать Украину ракетами.

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