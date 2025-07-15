Какие породы маленьких собак живут дольше всего: результаты исследований

е¸изображение Маленькие породы собак, которые живут дольше всего

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Маленькие собаки не только удобны для содержания в квартирах, но имеют еще одно преимущество — в среднем они живут значительно дольше, чем большие породы. Об этом свидетельствует исследование, проведенное учеными из Великобритании и опубликованное в журнале Scientific Reports в 2024 году. Согласно им, маленькие собаки с длинными мордами демонстрируют самые высокие показатели продолжительности жизни среди всех исследованных пород. Всего в анализе было учтено более 584 тысяч собак, что позволило сделать основательные выводы о влиянии размера, формы морды и породы на долголетие животных.

Медианная продолжительность жизни мелких длиннорылых пород (медианная продолжительность жизни — это статистический показатель, который означает срединное значение в выборке) таких как миниатюрные таксы, папилюны или оконное стекло, составляет примерно 13,3 года. показатель — от 9 до 11 лет, преимущественно из-за многочисленных проблем со здоровьем, связанных с анатомическими особенностями их строения.

Отдельное внимание ученые обратили на породы собак небольшого размера, которые отличаются высокой средней продолжительностью жизни. В частности, в долгожители стабильно попадает ланкашир-хиллер — мелкая рабочая порода, которая в среднем живет более 15 лет. Почти столько же живет тибетский спаниель — декоративная собака с кротким характером и добрым здоровьем. Высокие показатели также имеют папилюны, итальянские гончие, миниатюрные пудели, чихуахуа и мини-крыши.

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Топ долгожителей среди малых пород

Согласно британскому исследованию 2024 года и дополнительным данным по ветеринарной практике, породы таких маленьких собак можно назвать долгожителями:

Ланкашир-хиллер: 15,4 года

Тибетский спаниель: 15,2 года

Болоньез: 14,9 года

Оконное стекло: 14,6 года

Папилюн: 14,5 года

Гаванез: 14,5 года

Мини-дахшунд: 14 лет

Мини-пинчер: 13,7 года

Итальянская гончая: 14 лет

Пудель (тот): 14 лет

Чихуахуа, хоть и не вошел в этот перечень, по данным других источников, в том числе Dogster и Vetstreet, стабильно демонстрирует очень высокие показатели продолжительности жизни — от 14 до 20 лет, что делает его одним из самых популярных долгожителей среди маленьких собак. Согласно базам данных VetCompass Мальтийские болонки, тот-пудели и йоркширские терьеры нередко доживают до 15–17 лет.

Почему именно эти собаки живут дольше

Ученые объясняют такую разницу в продолжительности жизни несколькими факторами.

Во-первых, у больших собак гораздо более быстрый обмен веществ и ускоренный рост, что способствует более раннему старению клеток организма.

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Во-вторых, малые породы имеют меньше склонности к хроническим заболеваниям суставов, сердечно-сосудистой системе и органам дыхания, если речь не идет о брахицефальных собаках. Особенно плохо на продолжительности жизни сказывается именно приплюснутая морда: у таких пород, как французский бульдог или английский бульдог, гораздо чаще фиксируют проблемы с дыханием, терморегуляцией, зрением, что в целом снижает среднюю продолжительность жизни до уровня менее 10 лет.

Специалисты также отмечают, что даже в пределах одной породы продолжительность жизни зависит от ряда дополнительных факторов — в частности качества питания, условий содержания, генетики, активности, веса, а также регулярного ветеринарного надзора. Именно поэтому владельцам малых пород собак советуют не только правильно подбирать рацион, но и ежегодно проводить общий осмотр у ветеринара, особенно уделяя внимание сердцу, зубам и пищеварению.

В итоге можно заключить: если вы ищете собаку, которая будет радовать вас своим присутствием как можно дольше, среди малых пород стоит обратить внимание на чихуахуа, мини-дахшундов, тибетских спаниелей, папилюнов, йоркширских терьеров, той-пуделей и ланкашир-хиллеров. При должном уходе они способны прожить не менее 15 лет, а иногда и значительно дольше.