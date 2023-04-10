Какие продукты могут вызвать рак и как питаться, чтобы его избежать — онколог

Почти треть летальных исходов в результате рака обусловлена нездоровым образом жизни и рационом – это данные Всемирной организации здравоохранения.

О том, какие именно продукты могут стать причиной онкозаболеваний и как следует корректировать питание с детства, рассказал хирург-онколог Николай Аникусько в эфире "Сніданку з 1+1".

"Есть связь вредных пищевых привычек и онкологии. Они были подтверждены сотнями эпидемиологических исследований, которые показывают связь между регионом проживания и влиянием пищи на те или иные заболевания. К сожалению, мы живем в такой широте, где употребление и злоупотребление алкогольными напитками очень распространено: чем севернее, тем больше употребление алкоголя и жирной пищи. Если посмотреть эпидемиологически, нет такого выбора фруктов и овощей. Хотя сейчас ситуация полностью изменилась – все продается в магазине", — рассказал он.

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Он добавил, что пищевые привычки закладываются еще в детстве, а любые гены проявляются при определенной среде. Он отметил, что по статистике Всемирной организации здравоохранения, каждые три секунды в мире один ребенок погибает от голода, а накормить перенаселенную планету очень трудно: "Поэтому поиск пищи и ее сохранение — технологические процессы. Генномодифицированные продукты, использование пестицидов при выращивании овощей и фруктов, добавление антибиотиков и гормонов роста в зоопроизводстве вызывают разные заболевания, когда выходят за рамки производства и попадают на полки магазинов".

Николай Аникусько назвал продукты, которые могут вызвать развитие онкологических заболеваний:

Сухарики и чипсы — различные добавки, имитирующие вкусы, чистая химия. Эти химические соединения растворяются в жирах и имеют очень легкий доступ к нашей клетке;

Чрезмерное употребление сладостей – раньше мед заменял все сладости и сахара люди употребляли гораздо меньше. Если в течение недели употреблять около полулитра сладкой газировки, это может вызвать развитие рака поджелудочной железы в два-три раза;

Жареные продукты во фритюре, где масло долго не заменяется — приводит к раку печени, пищевода, толстого кишечника, желудка, прямой кишки.

В то же время полезны такие продукты, как красное мясо из коров, которые выпасаются на лугах, богатые клетчаткой брокколи.

Онколог дал советы родителям о том, как должен питаться ребенок, чтобы уменьшить риск заболеваний: "Мы должны обучать детей правильному питанию. Все, что относится к простым продуктам — спагетти, хлеб, крупы — все, что белого цвета, за исключением сливок, нужно уменьшать. Надо научить детей, что завтра мы будем тем, что мы едим сегодня, потому что реализация генов будет происходить под влиянием настоящего. Самое полезное, что не является технологическим продуктом (колбасы, сосиски). Технология может включать все, что угодно – красители, пищевые добавки и т.п."

Какие продукты могут вызвать рак и как питаться, чтобы его избежать - онколог Николай Аникуск

Напомним, девушка пила воду с лимоном каждый день в течение месяца и насчитала 5 главных изменений в здоровье. Она выпивала от 8 до 12 стаканов в день.

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