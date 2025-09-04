ТСН в социальных сетях

Какие профессии наиболее и менее уязвимы к ИИ: исследование Microsoft

Исследование Microsoft показывает, какие профессии больше подвержены влиянию искусственного интеллекта, а какие остаются незаменимыми.

Какие профессии наиболее и менее уязвимы к ИИ

Какие профессии наиболее и менее уязвимы к ИИ / © Unsplash

Искусственный интеллект стремительно меняет рынок труда, и все больше людей задумываются, сохранятся ли их профессии в ближайшем будущем. Чтобы ответить на этот вопрос, эксперты Microsoft проанализировали более 200 тысяч анонимных чатов из Bing Copilot за 9 месяцев 2024 года.

На основе этого анализа компания создала показатель AI applicability score – он отражает, насколько профессия подвержена автоматизации.

Кто под самой большой угрозой

Согласно результатам, наиболее уязвимы профессии, требующие сбора и обобщения информации или создания текстов. Такие задачи уже хорошо выполняет генеративный ИИ.

  • переводчики

  • журналисты

  • политологи

  • вебразработчики

Кто самый стойкий

Профессии, предусматривающие физическую работу или непосредственный контакт с людьми, оказались наименее податливыми к автоматизации.

  • ассистенты медсестер

  • массажисты

  • кровельщики

  • бальзамовщики

Microsoft подчеркивает: ИИ сегодня скорее дополняет человеческий труд, чем заменяет его полностью. Речь идет не об исчезновении профессий, а об их преобразовании — когда рутинные задачи будут выполнять искусственный интеллект, а люди смогут сосредоточиться на более сложных и творческих аспектах работы.

