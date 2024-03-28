Какие регионы Украина может вернуть и оккупирует ли Россия Донетчину — предсказание ведьмы-таролога

Ведьма и таролог Мария Тихая предполагает, что Украина захочет деоккупировать свои южные территории. оккупанты же будут пытаться захватить Донетчину.

Об этом она сказала в комментарии ютуб-канала "Поговорим".

"Полностью Донецкую область россияне не могут захватить. Относительно Украины – мы ограничены во всем: людях, оружии, движении. Но у нас внимание упадет на юг. Деоккупировать юг, а затем вернуться на Донецк. Поэтому на Донецком направлении возможны проблемы", — считает ведьма.

Ведьма говорит, что у Украины и дальше будут ограничены ресурсы, а наше государство может получить только 50% от того оружия, которое нам обещают.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, черный маг предусмотрел, будет ли новое наступление России на Украину.

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