Какие самые длинные слова в украинском языке: можно сломать язык

Согласно данным Института украинского языка Национальной академии наук, наш язык насчитывает около 256 тысяч слов. Но если принимать во внимание говоры, диалекты, а также словари профессиональных терминов, исторические и терминологические словари, то объем лексикона может достичь миллиона слов.

Отдельные слова очень длинные и трудно произносятся. Речь идет о самых длинных словах украинского языка, которые состоят не из одного десятка букв, о которых знают немного людей.

Какие самые длинные слова украинского языка

Оказывается, зафиксировано три самых длинных слова украинского языка:

Это слово "дихлордифенілтрихлорметилметан", содержащее 30 букв. Это полное название химиката, используемого для борьбы с вредителями – с комарами, саранчой, разнообразными вредителями растений. Раньше этот инсектицид использовали в быту и в хозяйстве. Конечно, произносить "дихлордифенілтрихлорметилметан" очень сложно, поэтому в повседневной практике применялся упрощенный вариант – ДДТ (дуст). Из-за своей вредности и способности накапливаться в организме людей и животных во многих странах этот химикат запрещен.

Интересно, что самое длинное украинское слово, зафиксированное в Книге рекордов Украины, содержит 31 букву. Это слово "рентгеноелектрокардіографічного".

Упоминается и другое длинное слово украинского языка длиной в 38 букв, это слово "а-фторсульфо-нилоксиалканперфторкарбонова кислота". Указанная фраза с этим словом упоминалась в одном из выпусков журнала "Химическая промышленность Украины".

Интересные факты об украинском языке

Самая длинная аббревиатура в украинском языке содержит 11 букв. Это ЦНДІІТЕДМТП, расшифровывается как "Центральний науково-дослідний інститут інформації і техніко-економічних досліджень з матеріально-технічного постачання".

Первыми записанными словами считают "мед" и "страва". Записал их в 448 г. н.э. византийский историк Приск Паникийский в одном из документов, когда гостил в лагере Аттилы на территории современной Украины.

Больше всего слов в украинском языке начинается на букву П. Касается это, в частности, и фамилий. Наименее употребляемая буква "ф", ее используют преимущественно в заимствованных словах.

Больше всего синонимов у слова "бити" – аж 45.

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