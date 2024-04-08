Какие самые длинные слова в украинском языке: можно сломать язык

Интересные факты об украинском языке – самое длинное слово, самая длинная аббревиатура, какое слово имеет больше всего синонимов.
Согласно данным Института украинского языка Национальной академии наук, наш язык насчитывает около 256 тысяч слов. Но если принимать во внимание говоры, диалекты, а также словари профессиональных терминов, исторические и терминологические словари, то объем лексикона может достичь миллиона слов.
Отдельные слова очень длинные и трудно произносятся. Речь идет о самых длинных словах украинского языка, которые состоят не из одного десятка букв, о которых знают немного людей.
Какие самые длинные слова украинского языка
Оказывается, зафиксировано три самых длинных слова украинского языка:
- Это слово "дихлордифенілтрихлорметилметан", содержащее 30 букв. Это полное название химиката, используемого для борьбы с вредителями – с комарами, саранчой, разнообразными вредителями растений. Раньше этот инсектицид использовали в быту и в хозяйстве. Конечно, произносить "дихлордифенілтрихлорметилметан" очень сложно, поэтому в повседневной практике применялся упрощенный вариант – ДДТ (дуст). Из-за своей вредности и способности накапливаться в организме людей и животных во многих странах этот химикат запрещен.
- Интересно, что самое длинное украинское слово, зафиксированное в Книге рекордов Украины, содержит 31 букву. Это слово "рентгеноелектрокардіографічного".
- Упоминается и другое длинное слово украинского языка длиной в 38 букв, это слово "а-фторсульфо-нилоксиалканперфторкарбонова кислота". Указанная фраза с этим словом упоминалась в одном из выпусков журнала "Химическая промышленность Украины".
Интересные факты об украинском языке
- Самая длинная аббревиатура в украинском языке содержит 11 букв. Это ЦНДІІТЕДМТП, расшифровывается как "Центральний науково-дослідний інститут інформації і техніко-економічних досліджень з матеріально-технічного постачання".
- Первыми записанными словами считают "мед" и "страва". Записал их в 448 г. н.э. византийский историк Приск Паникийский в одном из документов, когда гостил в лагере Аттилы на территории современной Украины.
- Больше всего слов в украинском языке начинается на букву П. Касается это, в частности, и фамилий. Наименее употребляемая буква "ф", ее используют преимущественно в заимствованных словах.
- Больше всего синонимов у слова "бити" – аж 45.
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