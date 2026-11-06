Какие серьги из СССР снова в моде и сколько они стоят

Серьги из СССР снова в моде / © pexels.com

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Винтажные серьги советского периода появляются на аукционах и могут стоить несколько тысяч гривен. Особый интерес представляют серебряные модели с цветными вставками, позолотой и необычным дизайном.

Спрос на такие изделия заметен на украинских площадках для коллекционеров. В частности, на

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аукцион Violity можно найти объявления о продаже украшений, изготовленных в советские времена. Некоторые лоты собирают десятки наблюдателей, а продавцы устанавливают на них достаточно высокие цены.

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Какие советские серьги сейчас ищут коллекционеры

Среди винтажных украшений особое место занимают изделия из серебра 875 пробы. Их можно узнать по характерному дизайну, массивным вставкам и декоративным элементам.

Например, на Violity выставляли серебряные серьги 875 пробы с позолотой, керамическими элементами и клеймом в виде звезды. За такой лот продавец просил 7499 гривен. Цена покупки без участия в торгах составила 7500 гривен.

Еще одна интересная категория — серьги с натуральными камнями. Среди предложений можно найти модели с хризопразом. Такие украшения совмещают серебряное основание и яркую зеленую вставку. Один из подобных лотов оценили в 7000 гривен, а выкуп без торгов предлагали за 7250 гривен.

Популярностью пользуются модели с большими декоративными вставками. В частности, серебряные серьги 875 пробы с фианитами продавали по 5999 гривен. Их дизайн привлекает внимание благодаря сочетанию массивной оправы и блестящих камней.

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Сколько стоят золотые серьги советских времен

Интерес к старым украшениям распространяется и на изделия из золота. Особо ценными для покупателей могут быть модели с драгоценными камнями, оригинальным оформлением и подтвержденным происхождением.

На аукционе появлялись золотые серьги советского периода с бриллиантами. Их стоимость продавец определил в 32500 гривен. В то же время в описании указывалось, что украшения имеют следы использования и определенную деформацию. Впоследствии объявление сняли с продаж.

Отдельную категорию составляют комплекты из нескольких украшений. Например, винтажный набор из сережек и кольца с позолотой и декоративными вставками, имитирующими александрит, выставляли за 1850 гривен. По информации продавца, серьги были в хорошем состоянии, а кольцо нуждалось в ремонте. Торги за этот комплект завершились продажей.

Указанные суммы отображают цены конкретных объявлений на момент их просмотра. Они не универсальна оценка всех советских украшений.

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Почему молодежь интересуется украшениями из СССР

Винтажные серьги возвращаются в гардероб благодаря выразительному дизайну. Многие модели прошлых десятилетий имеют большие камни, необычные геометрические формы и броские металлические оправы. Такие аксессуары могут стать главным акцентом даже в сдержанном обыденном образе.

Еще одна причина интереса — желание найти вещь с историей. Старые украшения отличаются от современных массовых аксессуаров, а некоторые модели имеют характерные детали, по которым можно определить период изготовления.

Покупатели также обращают внимание на материалы. Серебро с позолотой, цветные камни, керамические вставки и необычные способы обработки металла делают серьги узнаваемыми.

В то же время возраст украшения сам по себе не гарантирует высокой стоимости. На цену влияют проба металла, состояние изделия, наличие драгоценных камней, сохранность застежек и подтверждение происхождения.

Как определить ценность старых сережек

Если у вас дома сохранились украшения советского периода, перед продажей следует внимательно осмотреть их.

Прежде всего , обратите внимание на следующие детали:

Металлическая проба. На серебряных и золотых изделиях обычно имеется соответствующее клеймо. Например, для серебра советского периода характерна была 875 проба, а для золота — 583. Состояние украшения. Царапины, деформации, поврежденные застежки и утраченные декоративные элементы могут влиять на цену. Вставка. Натуральные камни, бриллианты и другие драгоценные материалы могут значительно увеличить стоимость изделия. Происхождение. Старые документы, коробочки и другие подтверждения истории украшения помогут покупателю лучше оценить лот.

Если вы планируете продать старые серьги, не торопитесь сдавать их как лом драгоценного металла. Сначала следует сравнить схожие предложения на аукционах и обратиться к специалисту для оценки.

FAQ

Сколько стоят серьги из СССР?

Цена зависит от металла, пробы, камней, состояния и редкости модели. На украинском аукционе Violity серебряные серьги советского периода выставляли за 5999–7499 гривен. Золотые модели с бриллиантами могли стоить больше 30 тысяч гривен. Это цены отдельных лотов, а не средняя рыночная стоимость всех старых украшений.

Какие советские украшения имеют ценность?

Наибольший интерес могут привести к золотым и серебряным изделиям с драгоценными камнями, украшениям необычного дизайна, редким моделям и комплектам в хорошем состоянии. Важны проба металла, подлинность вставок и сохранность изделия. Даже массивные серьги с советских времен могут иметь коллекционную ценность, если они хорошо сохранились и имеют подтвержденное происхождение.

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