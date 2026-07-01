Какие собаки становятся лучшими друзьями детей: семь пород с кротким характером

Ньюфаундленд / © Credits

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Некоторые породы собак особенно хорошо ладят с детьми благодаря спокойному характеру, терпеливости и привязанности к семье. Хотя понятие «собака-няня» не является официальной классификацией, кинологи часто используют его для описания четвероногих, которые при надлежащем воспитании и социализации могут стать надежными компаньонами для семей с детьми.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

По словам сертифицированного кинолога Элиши Стинчулы, главную роль играет не внешность собаки или её размер, а темперамент. Именно уравновешенность, кротость и способность легко взаимодействовать с детьми делают отдельные породы популярным выбором для семей.

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В список лучших «собак-нянь» эксперт включила ньюфаундленда. Несмотря на большие размеры, эти собаки славятся спокойным нравом, преданностью и любовью к детям. Они с удовольствием играют с малышами, но в то же время не относятся к слишком активным породам.

Еще одна крупная семейная порода собак — сенбернар. Эта порода издавна славится своим терпеливым и внимательным отношением к детям. По словам кинолога, сенбернары отличаются кротким характером и спокойствием, что особенно ценят многие семьи.

Среди небольших пород специалист рекомендует кавалер-кинг-чарльз-спаниеля. Эти собаки были выведены как компаньоны, любят находиться рядом с людьми, легко адаптируются к семейной жизни и стремятся угодить хозяевам.

В список также вошёл бернский зенненхунд. Несмотря на внушительные размеры, эта порода славится добродушием, спокойным темпераментом и преданностью. Профессиональный кинолог Эшли Райли отмечает, что бернские зенненхунды обычно дружелюбно относятся не только к членам семьи, но и к гостям.

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Неожиданным участником рейтинга стал стаффордширский бультерьер. Хотя эти собаки отличаются крепким телосложением, эксперты отмечают, что при правильном воспитании они могут быть очень ласковыми и сильно привязываются к своим хозяевам. В то же время эта порода нуждается в большей физической активности.

Тем, кто ищет маленького домашнего питомца, кинологи также рекомендуют ши-тцу. Эти собаки спокойные, общительные, хорошо себя чувствуют рядом с людьми и не нуждаются в чрезмерных физических нагрузках, хотя их шерсть требует регулярного ухода.

Завершает список бигль — дружелюбная и жизнерадостная порода, которая хорошо ладит с детьми. Однако эксперт обращает внимание на то, что бигли могут быть довольно шумными, поэтому семьям с детьми, чувствительными к шуму, стоит это учесть.

Напомним, что не все сторожевые собаки хорошо себя чувствуют в городских условиях. Ветеринары назвали семь пород, которые сочетают в себе бдительность, преданность и способность комфортно жить среди городского шума.

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