- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 264
- Время на прочтение
- 2 мин
Какие цвета влияют на успех, отталкивают от знаков зодиака удачу
Какие цвета запрещено носить каждый знак зодиака
Астрологи убеждены, что цветовая гамма вокруг нас — это не только вопрос эстетики, но и мощный инструмент воздействия на психоэмоциональное состояние. Определенные цвета способны помогать нам фокусироваться, в то время как другие могут стать причиной беспричинной усталости, раздражения или потери энергии.
По мнению астрологов, у каждого знака зодиака есть свой «цвет-антагонист», который входит в резонанс с его природным темпераментом.
Неблагоприятные цвета для каждого знака зодиака: почему с ними следует быть осторожнее
Овен — зеленый
Для динамических овечек спокойный зеленый цвет действует как тормоз. Он может подавлять их природный энтузиазм и решительность именно тогда, когда необходимо проявить инициативу и лидерские качества.
Телец — красный
Экспрессивный красный цвет нарушает душевное спокойствие тельцов. Он провоцирует излишнюю импульсивность и раздражение, что часто приводит к ненужным спорам и потере ощущения стабильности.
Близнецы — черный
Мрачный черный цвет удручает легкую и коммуникабельную природу близнецов. Он создает ненужные барьеры в общении и существенно снизит творческий потенциал этого знака.
Рак — ярко-желтый
Слишком интенсивный желтый оттенок переутомляет чувствительную нервную систему раков. Вместо радости он приносит тревогу и чувство хаоса, мешая внутреннему уюту.
Лев — серый
Обычный серый цвет нивелирует яркую харизму льва. Он делает представителей этого знака незаметными, поэтому они могут чувствовать неуверенность в собственных силах.
Дева — оранжевый
Энергичный оранжевый цвет ассоциируется со спонтанностью, которая пугает рациональных девственниц. Это мешает им сосредоточиться на деталях и создает иллюзию утраты контроля над ситуацией.
Весы — темно-коричневый
Землистые коричневые тона лишают весов их природной легкости. Такие оттенки усиливают склонность к сомнению и мешают найти желаемый компромисс или гармонию.
Скорпион — белый
Стерильный белый цвет кажется скорпионам слишком пустым и холодным. Он притупляет их острую интуицию и может вызвать непонятное чувство одиночества.
Стрелец — темно-фиолетовый
Тяжелый фиолетовый цвет противоречит жизнелюбию стрелков. Он создает эмоциональное давление и снижает общий тонус, мешая искренней радости и свободному мышлению.
Козерог — светло-голубой
Чрезмерная мягкость голубого цвета слишком расслабляет целеустремленных козерогов. Это может негативно отразиться на их дисциплине и производительности в рабочих вопросах.
Водолей — коричневый
Коричневый цвет слишком приземляет свободолюбивых водолеев. Он ограничивает их полет фантазии и заставляет чувствовать себя загнанными в жесткие рамки.
Рыбы — красный
Агрессивный красный цвет вносит деструктив в тонкую душевную организацию рыб. Он провоцирует эмоциональные всплески и усугубляет внутреннюю тревожность.
Почему стоит обращать на цвет внимания? Знание о неблагоприятных цветах помогает сознательно формировать свое пространство и гардероб. Избегая отнимающих силы, вы сможете быстрее восстанавливаться и чувствовать себя значительно увереннее в любой ситуации.