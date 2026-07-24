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Какие цветы посадить у дома: наши предки верили, что они защищают от молнии и злых сил
С давних времен украинцы внимательно относились к растениям, которые росли у дома. Каждый цветок имел свое символическое значение: одни считались знаком счастья, другие — оберегом от невзгод, а некоторым даже приписывали способность защищать дом от стихий.
Именно поэтому цветник у дома был не только украшением двора, но и своеобразным символом благополучия и семейного уюта.
Барвинок — символ жизни и семейного счастья.
Барвинок в Украине издавна считался растением, олицетворяющим верность, долголетие и несокрушимость. Благодаря тому, что его листья остаются зелеными почти целый год, люди верили: он помогает сохранять мир в семье и оберегает дом от недоброжелателей.
Барвинок высаживали у входа в дом или вдоль тропинок. По народным верованиям он должен был создавать вокруг дома невидимый защитный барьер и не впускать негативную энергию.
Чернобривцы — больше, чем просто яркие цветы
Чернобривцы давно стали одним из символов украинского двора. Однако их ценили не только за красивое цветение. В народе считали, что эти цветы очищают пространство, приносят благосостояние и помогают сохранить семейное согласие.
Их часто высаживали под окнами или у ворот, ведь верили, что именно там растения лучше защищают хозяйство от зависти и недоброго глаза.
Мальва — украшение украинского дома
Трудно представить традиционную украинскую усадьбу без высоких мальв вдоль забора или стен дома. Они символизировали связь поколений, родной дом и материнскую заботу.
Наши предки были убеждены, что мальвы приносят в семью гармонию, достаток и покой. Кроме того, существовало поверье, что эти цветы помогают защитить дом от природных неурядиц, в частности сильных гроз.
Почему растения считали оберегами
В прошлом люди гораздо больше зависели от природы, поэтому пытались найти защиту во всем, что их окружало. Растения становились не только источником красоты или лекарства, но и частью народных верований.
Важно понимать, что такие представления относятся к украинскому культурному наследию и фольклору. Научных доказательств того, что некоторые цветы могут защищать дом от молнии или других опасностей, нет. Однако эти традиции и сегодня остаются важной частью народной культуры.
Какие цветы посадить у дома сегодня
Если вы хотите оформить двор в традиционном украинском стиле, обратите внимание именно на растения, выращиваемые нашими предками:
барвинок;
чернобривцы;
мальвы;
ромашки;
пионы;
календулы.
Они не только красиво сочетаются между собой, но и создают атмосферу уюта и напоминают украинские традиции.
FAQ
Какие цветы посадить у дома по народным приметам?
Чаще украинские традиции вспоминают барвинок, чернобривцы и мальвы. Именно эти растения в народных верованиях символизировали защиту дома, семейное счастье, благополучие и гармонию.
Какие растения считаются оберегами для дома?
К растениям-оберегам в народной культуре относят барвинок, чернобривцы, мальвы, калину, мяту и любисток. Каждой из них приписывали особое символическое значение, хотя современная наука не подтверждает их защитные свойства.