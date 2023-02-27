Какие тюльпаны расскажут о чувствах, а какие опасно дарить: ответ эзотериков

Читайте на сайте ТСН.ua о том, что эзотерики думают о цвете тюльпанов и какие цветы лучше не дарить близким людям.

Коллегам и знакомым можете смело дарить тюльпаны желтого и оранжевого цвета. Эти цвета означают, что вы уважаете этих людей, а также хотите им всего лучшего в жизни.

А вот вручать такие весенние цветы жене или девушке небезопасно. Ведь букет может вызвать немало подозрений. Эзотерики напоминают, что в таком случае они означают разлуку, неверность, развод.

Желтые тюльпаны могут прекрасно подойти подруге или близкому другу. В таком случае они уже будут символизировать дружбу, неразрывную связь.

Для второй половинки лучше выбирать тюльпаны с фиолетовыми или розовыми бутонами. Они символизируют верность, искреннюю любовь, нежные чувства. Среди эзотериков даже есть мнение, что такие цветы помогают связать сердца влюбленных неразрывными узами.

А вот мамы, бабушки и другие родственники оценят тюльпаны красного или белого цвета. Если вы хотите показать родственнице свою привязанность, уважение и искреннюю любовь, лучшего весеннего букета просто не найти.

Темно-бордовые бутоны непременно понравятся серьезным женщинам после 40-ка. Их можно дарить коллегам по работе, если вы хотите показать, что вы цените их мнение.

Букеты из тюльпанов, в которых сочетаются разные цвета, можно дарить как любимым, подругам, так и родственникам. Красивыми сочетаниями считаются фиолетовые с белыми или желтыми, желтые с красными.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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