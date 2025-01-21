Какие украинские фамилии происходят от женских имен: проверь свое

Вот такие украинские фамилии произошли от женских имен
В древности женщины в украинском обществе имели меньше прав, чем мужчины. Обычно главой семьи был мужчина, но если семья теряла отца, из-за войны войны, смерти или других причин, этот статус переходил к женщине. В таких случаях семья получала фамилию, образованную от имени матери или другой женщины, возглавившей род. Такие фамилии называют матронимами. Они были редкими и в то же время отчетливо подчеркивали важность роли женщины в обществе.
Украинский языковед Юлиан Редько в своем труде «Современные украинские фамилии» отмечает, что эти имена часто возникали из-за исторических обстоятельств, например, во время войн или из-за того, что мужчины они покидали семью по другим причинам.
Примеры украинских фамилий, происходящих от имени матери
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Анна (древнееврейское происхождение, означает «расположение», «добрая воля»), от этого имени пошли фамилии Ганенко, Ганчук, Ганыч.
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Галина (древнегреческое происхождение, означает «спокойствие») – фамилии Галенко, Галчук, Галкевич, Галич.
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Варвара (древнегреческое происхождение, означает «варварка», «иностранка») положила начало фамилии Варваренко, Варварчук, Варварюк, Варварецкий.
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Екатерина (древнегреческое происхождение, означает «чистая») – Катериненко, Екатеринич, Катериненчук.
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Василиса (женская форма имени Василий, означает «царственная») – от этого имени образовались Василиненко, Василинюк, Василинин.
Фамилии, указывающие на то, что женщина была главой семьи
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Ганзенко, Гандзюк, Гапченко;
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Любащенко, Любченко, Любарщук;
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Евдошенко, Ивженко;
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Харитенко, Химченко, Хивренко;
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Марущак, Марусяк, Марунчак, Марущенко;
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Натальченко, Наталуха, Наталенко;
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Оксаныч, Оксанчук, Оксаниченко;
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Ольжич, Ольжиченко.
Эти фамилии являются историческим свидетельством того, как женщины брали на себя немаловажную роль в семье и обществе. Они сохранились как символ уважения к тем, кто сумел удержать семью в сложные времена.
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