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Какие украинские фамилии происходят от женских имен: проверь свое

Какие украинские фамилии происходят от женских имен: проверь свое

Происхождение украинских фамилий

Вот такие украинские фамилии произошли от женских имен

В древности женщины в украинском обществе имели меньше прав, чем мужчины. Обычно главой семьи был мужчина, но если семья теряла отца, из-за войны войны, смерти или других причин, этот статус переходил к женщине. В таких случаях семья получала фамилию, образованную от имени матери или другой женщины, возглавившей род. Такие фамилии называют матронимами. Они были редкими и в то же время отчетливо подчеркивали важность роли женщины в обществе.

Украинский языковед Юлиан Редько в своем труде «Современные украинские фамилии» отмечает, что эти имена часто возникали из-за исторических обстоятельств, например, во время войн или из-за того, что мужчины они покидали семью по другим причинам.

Примеры украинских фамилий, происходящих от имени матери

  • Анна (древнееврейское происхождение, означает «расположение», «добрая воля»), от этого имени пошли фамилии Ганенко, Ганчук, Ганыч.

  • Галина (древнегреческое происхождение, означает «спокойствие») – фамилии Галенко, Галчук, Галкевич, Галич.

  • Варвара (древнегреческое происхождение, означает «варварка», «иностранка») положила начало фамилии Варваренко, Варварчук, Варварюк, Варварецкий.

  • Екатерина (древнегреческое происхождение, означает «чистая») – Катериненко, Екатеринич, Катериненчук.

  • Василиса (женская форма имени Василий, означает «царственная») – от этого имени образовались Василиненко, Василинюк, Василинин.

Фамилии, указывающие на то, что женщина была главой семьи

  • Ганзенко, Гандзюк, Гапченко;

  • Любащенко, Любченко, Любарщук;

  • Евдошенко, Ивженко;

  • Харитенко, Химченко, Хивренко;

  • Марущак, Марусяк, Марунчак, Марущенко;

  • Натальченко, Наталуха, Наталенко;

  • Оксаныч, Оксанчук, Оксаниченко;

  • Ольжич, Ольжиченко.

Эти фамилии являются историческим свидетельством того, как женщины брали на себя немаловажную роль в семье и обществе. Они сохранились как символ уважения к тем, кто сумел удержать семью в сложные времена.

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