Какие украинские имена сейчас популярны в мире: в Европе и США

Украинские имена популярны в мире

После начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году внимание мира к украинской культуре, языку и традициям значительно возросло. Это ощутимо не только в искусстве, медиа или политике, но и в таких, казалось бы, обыденных вещах, как выбор имен для детей. Согласно данным международных демографических служб, во многих странах Европы и Северной Америки выросло количество новорожденных с украинскими именами. Также заметна тенденция среди украинцев за границей — сохранять идентичность из-за традиционных имен даже в смешанных семьях.

Самые украинские имена среди новорожденных украинцев в Европе

Согласно статистике, опубликованной UNICEF, DW и The Guardian, наиболее распространенными украинскими именами среди детей украинских беженцев, родившихся в Германии, Польше, Чехии и странах Балтии с 2022 по 2024 год, были следующие:

Для девочек — София, Анастасия, Мария, Ева, Александра, Дарья.

Для ребят — Артем, Александр, Максим, Иван, Марко, Тимофей.

Эти имена украинцы чаще всего дают своим детям и за границей, пытаясь сохранить национальную идентичность даже после вынужденного переезда. Согласно исследованиям, в Германии в нескольких федеральных землях имя София попало в топ-10 всех новорожденных, что частично объясняется как немецкой, так и украинской популярностью этого имени.

Популярность украинских имен среди иностранцев

Еще один интересный тренд — это появление украинских имен в выборе отцов-неукраинцев. В 2023–2024 годах в США, Канаде и Великобритании наблюдался рост числа новорожденных с именами Милана, Злата, Леон, Ника, Лука — многие из них имеют славянское или непосредственно украинское происхождение. Хотя эти имена не всегда трактуются как украинские, их популярность усилилась именно после резонансных новостей об Украине и активном освещении событий в СМИ.

В США стали чаще появляться новорожденные с именами Тарас и Леся — очевидно, в честь национальных героев Тараса Шевченко и Леси Украинки. Война в Украине изменила представление американцев о славянских именах — они больше не кажутся «тяжелыми» или «непонятными».

Мода на имена украинского происхождения

В странах, где большая украинская диаспора присутствует десятилетиями (например, в Канаде или в США), популярность украинских имен всегда была стабильной. Однако в последние несколько лет наблюдается новый пик интереса. В Торонто, по данным местной демографической службы, имена Елена, Лиля, Илья, Богдан и Екатерина получили заметный рост в 2023-2024 годах среди родителей с разными этническими корнями.

Аналитики объясняют это двумя причинами: с одной стороны — влияние украинских культурных событий и героических историй, с другой — мода на редкие, но благозвучные имена с глубоким значением. К примеру, имя Злата, что означает «золота», стало популярным во Франции среди молодых родителей благодаря его экзотическому звучанию и положительной символике.

Социологи отмечают, что выбор имени — это всегда комбинация моды, значения, традиций и эмоций. Украинские имена, часто содержащие красивую символику, легкие для произношения во многих языках (например София, Марко, Лиля, Ника), имеют все шансы закрепиться у европейских стран надолго.

Тренд на украинские имена — это не только культурное последствие войны, но и способ мира выразить солидарность.