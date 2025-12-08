Какие вещи не нужно выбрасывать во время уборки перед Новым годом: народные приметы, которые говорят астрологи

Что нельзя выбрасывать перед Новым годом

Новогодне-рождественский период давно считается временем магических переходов, когда любое действие может повлиять на судьбу следующего года. Генеральная уборка перед Новым Годом преследует цель освобождения от старика, что быть счастливым в новом году. Об этом предостерегают как народные приметы, так и астрологи с эзотериками, потому что вместе с «выброшенными» предметами можно «выбросить» собственную удачу и богатство.

Что говорят народные приметы, что нельзя выбрасывать перед Новым годом

Народные традиции предусматривают строгие ограничения действий, связанных с финансами и чистотой в доме накануне Нового Года. Считается, что любая неосторожность может символически выместить благосостояние и удачу на весь следующий год.

Правило не выносить мусор — это, пожалуй, самый строгий и распространенный запрет. Считалось, что в период Праздник (особенно 31 декабря и Старый Новый Год) мусор и отходы являются носителями энергии дома. Выбрасывая его, вы рискуете вместе с старьем вынести из дома удачу, мир и согласие. Согласно поверьям, вся домашняя работа и вынос мусора должны быть завершены до наступления предновогоднего вечера.

Категорически запрещено переходить в Новый Год с невозвращенными долгами или ссуженными вещами. Невыполненные финансовые обязательства могут привести к финансовым затруднениям в течение всего года. В то же время, чтобы не «отдать» свою удачу, нельзя давать ничего в долг (будь то деньги или продукты) в период с 31 декабря по 1 января.

Выброс оставшихся основных продуктов, таких как хлеб, соль и крупы, считается большим грехом. Эти продукты символизируют жизненную силу и изобилие. Народные приметы предупреждают, избавление от них может навлечь голод и недостаток пищи в следующем году.

Хотя чистота приветствуется, манипуляции с уборочными инструментами имеют строгие временные рамки. Выбрасывать старый веник или метлу перед Новым Годом — это верная примета, которую вы выметете из дома удачу. Считалось, что веник собирал не только грязь, но и положительную энергию в течение года.

Что нельзя выбрасывать: советы астрологов и эзотериков

Астрологи и специалисты по энергетическим практикам фокусируются на сохранении личной энергии, символов потенциала и финансовых каналов.

Выбрасывать старый кошелек, особенно пустым, перед праздником крайне нежелательным знаком, символизирующим финансовую пустоту. Астрологи советуют очистить кошелек, положить внутрь купюру и оставить на хранение, чтобы поддерживать денежный поток.

Новые вещи, которые не использовались. Эти предметы символизируют неиспользованный потенциал и нереализованные возможности. Выброс их перед праздниками может заблокировать приход успешных возможностей в вашу жизнь.

Увядающие комнатные растения не следует выбрасывать непосредственно перед праздниками, поскольку они являются символами жизни и роста. Их уничтожение может символизировать угасание удачи в грядущем году.

Списки не исполнившихся желаний. Астрологи советуют не выбрасывать старые списки, а оставить их как напоминание о нереализованном потенциале, чтобы перенести эти цели и энергию в новый год.

Нельзя выбрасывать праздничные украшения — елочные игрушки, гирлянды и другие украшения, потому что они накапливают положительную энергию праздников.

Вещи из путешествий и одежда, которая принесла вам положительные эмоции, сохраняют вашу личную энергетику. Выбрасывая их, вы уничтожаете эти эмоции и блокируете новые приключения, рискуете потерять счастье.

Старая, но целая одежда. Выбрасывание такой одежды и обуви (которые еще можно использовать) предвещает потребность в новой одежде и бедности. Лучше отдать его нуждающимся после праздников.

Пустые горшки для растений, эти предметы ждут нового наполнения. Посадив в них новые растения, вы привлечете процветание и благополучие. Выбрасывать их перед праздником не стоит.

Что обязательно выбросить перед Новым годом для очищения от негатива

Для того чтобы привлечь положительные изменения, необходимо освободить пространство от старых энергетических «якоров» и выбросить:

Битая посуда, треснутые зеркала и сломанная техника. Эти предметы по совету эзотериков символизируют энергетические трещины, накапливают негатив и блокируют приход положительных изменений. Однако разбитую посуду не рекомендуется выносить именно 31 декабря, чтобы не выбросить «старое счастье». Его следует утилизировать в другой, более нейтральный день.

Чужие вещи. Не стоит выбрасывать вещи, которые вам не принадлежат, или дарить подарки, которые вам не понравились, ведь это нарушает баланс обмена энергией.

Неразрешены конфликты и обиды. Астрологи настаивают на необходимости вернуть все заемные вещи, помириться с людьми и избавиться от старых обид. Нерешенные дела блокируют жизненную энергию и препятствуют новым успехам.

Новый Год следует встречать, освободившись от накопленного негатива, но сохраняя предметы, несущие положительную энергию и символизирующие состояние, чтобы Новый Год принес благополучие.