ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
3003
Время на прочтение
1 мин

Какие яйца принесут вам удачу и счастье в эту Пасху: основные цвета и их значение

Пасха — это не просто праздник, а настоящий источник тепла и семейного уюта. В Украине его всегда встречают с ароматной паской и яркими пасхальными яйцами, которые, как верили наши предки, могут приносить счастье, здоровье и благополучие в дом.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
В какой цвет красить яйца на Пасху

Какой цвет красить яйца на Пасху / © pexels.com

Еще столетие назад украинцы не красили яйца «для красоты». Каждый цвет нес в себе глубокий смысл и волшебную силу. Поэтому выбор цвета — это не случайность, а важный ритуал, заряжающий дом позитивом.

Что означает цвет пасхальных яиц

  • Красные яйца — символ жизни, красоты и возрождения.

  • Коричневые — благополучие в семье и плодородие земли.

  • Зеленые — здоровье для всей семьи.

  • Желтые — удача, богатство и защита от бед.

  • Синие — оберег от злых сил и покровительство ангелов.

  • Оранжевые — успех, процветание и положительная энергия.

Когда лучше красить яйца

Чтобы пасхальные яйца «работали», красить их следует в Чистый четверг, Страстную пятницу или Великую субботу. В эти дни они наполняются праздничной энергетикой и приносят в дом настоящее чудо.

Цвета, которых следует избегать

Не окрашивайте яйца в черный или слишком темные оттенки. Наши предки верили, что такие цвета блокируют положительную энергию и могут навлечь неприятности.

Дата публикации
Количество просмотров
3003
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie