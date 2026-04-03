Какие яйца принесут вам удачу и счастье в эту Пасху: основные цвета и их значение

Какой цвет красить яйца на Пасху

Еще столетие назад украинцы не красили яйца «для красоты». Каждый цвет нес в себе глубокий смысл и волшебную силу. Поэтому выбор цвета — это не случайность, а важный ритуал, заряжающий дом позитивом.

Что означает цвет пасхальных яиц

Красные яйца — символ жизни, красоты и возрождения.

Коричневые — благополучие в семье и плодородие земли.

Зеленые — здоровье для всей семьи.

Желтые — удача, богатство и защита от бед.

Синие — оберег от злых сил и покровительство ангелов.

Оранжевые — успех, процветание и положительная энергия.

Когда лучше красить яйца

Чтобы пасхальные яйца «работали», красить их следует в Чистый четверг, Страстную пятницу или Великую субботу. В эти дни они наполняются праздничной энергетикой и приносят в дом настоящее чудо.

Цвета, которых следует избегать

Не окрашивайте яйца в черный или слишком темные оттенки. Наши предки верили, что такие цвета блокируют положительную энергию и могут навлечь неприятности.