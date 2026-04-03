Какие яйца принесут вам удачу и счастье в эту Пасху: основные цвета и их значение
Пасха — это не просто праздник, а настоящий источник тепла и семейного уюта. В Украине его всегда встречают с ароматной паской и яркими пасхальными яйцами, которые, как верили наши предки, могут приносить счастье, здоровье и благополучие в дом.
Еще столетие назад украинцы не красили яйца «для красоты». Каждый цвет нес в себе глубокий смысл и волшебную силу. Поэтому выбор цвета — это не случайность, а важный ритуал, заряжающий дом позитивом.
Что означает цвет пасхальных яиц
Красные яйца — символ жизни, красоты и возрождения.
Коричневые — благополучие в семье и плодородие земли.
Зеленые — здоровье для всей семьи.
Желтые — удача, богатство и защита от бед.
Синие — оберег от злых сил и покровительство ангелов.
Оранжевые — успех, процветание и положительная энергия.
Когда лучше красить яйца
Чтобы пасхальные яйца «работали», красить их следует в Чистый четверг, Страстную пятницу или Великую субботу. В эти дни они наполняются праздничной энергетикой и приносят в дом настоящее чудо.
Цвета, которых следует избегать
Не окрашивайте яйца в черный или слишком темные оттенки. Наши предки верили, что такие цвета блокируют положительную энергию и могут навлечь неприятности.