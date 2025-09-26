- Дата публикации
Какое блюдо поможет дожить до 100 лет: «самая старая семья мира» раскрыла свой секрет долголетия
Итальянская семья, попавшая в Книгу рекордов Гиннеса как старейшая семья в мире, годами не меняла меню своего обеда.
Семья Мелисс с итальянского острова Сардиния получила мировой рекорд Гиннеса как семья с самым высоким совокупным возрастом, который в 2012 году достиг 818 лет, проживших три брата и шесть сестер. Эксперты, изучающие секреты долголетия , предполагают, что значительную часть их исключительно долгой жизни обеспечивал ежедневный рацион, а именно — одно и то же обеденное блюдо, которое они ели годами.
Об этом пишет LADbible.
Семья Мелисс: легенда «голубой зоны»
Семья Мелисс, о которой рассказывали в документальном фильме Netflix «Жить до 100: Секреты голубых зон», происходит из региона, известного как «голубая зона» (местности в мире, где средняя продолжительность жизни значительно выше, чем в большинстве других мест). В 2012 году трое братьев и шесть сестер Мелисс попали в Книгу рекордов Гиннеса благодаря их потрясающему общему возрасту, став местными легендами.
"Средиземноморский образ жизни всегда считается полезным для долгой, здоровой жизни, а итальянцы, в частности, занимают ведущее место в списке долгожителей", - отмечает издание.
К сожалению, после получения награды несколько членов семьи ушли из жизни: старейшая сестра Консолата Мелисс умерла в 2015 году в возрасте 108 лет, ее сестра Клаудина — в 103 года, а их брат Антонио — в 97 лет.
Бобовый суп и красное вино
Ключевым элементом долголетия семьи Мелисс оказалась диета. В течение многих лет семья неизменно ела одно и то же блюдо на обед: густой минестроне-суп из овощей и трех видов бобовых. Для его приготовления использовали нут, фасоль пинто и белую фасоль.
Вдобавок к супу подавали кусочек закваскового хлеба, а запивали обед маленьким бокалом красного вина (около 90 граммов).
Эксперты одобряют такую модель питания. Это очень здоровый растительный обед, имеющий высокую питательную ценность. Минестроне, насыщенный бобами, полон питательных веществ, белка и клетчатки и в то же время почти не содержит холестерина. Исследователи, изучающие долгожителей, выяснили, что хорошее здоровье кишечника и поступление всех необходимых веществ из рациона значительно снижают риск заболеваний.
