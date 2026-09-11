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Какое число продолжит ряд 18, 23, 33, 48, 68: проверьте свою сообразительность
Не все найдут ответ: какое число должно быть следующим в этом ряду
Числовые головоломки — простой способ проверить внимательность и способность замечать закономерности. На первый взгляд, набор чисел может казаться случайным, однако достаточно найти связь между соседними значениями — и ответ становится очевидным.
Попытайтесь решить краткое задание, Не спешите переходить к подсказке — сначала проверьте, сможете ли самостоятельно найти скрытое правило.
Какое число должно быть следующим
Перед вами числовой ряд:
18, 23, 33, 48, 68, ?
Внимательно посмотрите на числа и попытайтесь определить, какое из них должно стоять вместо вопросительного знака.
Главная подсказка стоит обратить внимание не только на сами числа, но и на разницу между соседними значениями.
Как решить головоломку
Чтобы увидеть закономерность, нужно последовательно отнимать у каждого последующего числа предыдущее.
Начинаем с первой пары:
23 − 18 = 5
Теперь находим разницу между следующими числами:
33 − 23 = 10
Продолжаем:
48 − 33 = 15
И еще раз:
68 − 48 = 20
Таким образом, получаем отдельный числовой ряд:
5, 10, 15, 20
Именно здесь и скрытая закономерность. Каждая последующая разница становится на 5 больше предыдущей.
После 20, соответственно, должно идти:
20+5=25
Теперь можно определить число, недостающее в начальном ряду. К последнему известному числу 68 нужно добавить найденную разницу:
68+25=93
Следовательно, правильный ответ — 93.
Полная последовательность выглядит так:
18, 23, 33, 48, 68, 93
Почему ответ именно 93
Правило можно легко проверить, продлив последовательность еще на один шаг. Если разницы каждый раз увеличиваются на 5, после 25 последующей будет 30.
Тогда:
93 + 30 = 123
Получаем:
18, 23, 33, 48, 68, 93, 123
Разница между числами последовательно составляет:
5, 10, 15, 20, 25, 30
Следовательно, закономерность сохраняется. Хитрость головоломки состоит в том, что правило нужно искать не непосредственно в самих числах, а в том, насколько каждое следующее число больше предыдущего.