Какое число продолжит ряд 18, 23, 33, 48, 68: проверьте свою сообразительность

Математическая головоломка

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Числовые головоломки — простой способ проверить внимательность и способность замечать закономерности. На первый взгляд, набор чисел может казаться случайным, однако достаточно найти связь между соседними значениями — и ответ становится очевидным.

Попытайтесь решить краткое задание, Не спешите переходить к подсказке — сначала проверьте, сможете ли самостоятельно найти скрытое правило.

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Какое число должно быть следующим

Перед вами числовой ряд:

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18, 23, 33, 48, 68, ?

Внимательно посмотрите на числа и попытайтесь определить, какое из них должно стоять вместо вопросительного знака.

Главная подсказка стоит обратить внимание не только на сами числа, но и на разницу между соседними значениями.

Как решить головоломку

Чтобы увидеть закономерность, нужно последовательно отнимать у каждого последующего числа предыдущее.

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Начинаем с первой пары:

23 − 18 = 5

Теперь находим разницу между следующими числами:

33 − 23 = 10

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Продолжаем:

48 − 33 = 15

И еще раз:

68 − 48 = 20

Таким образом, получаем отдельный числовой ряд:

5, 10, 15, 20

Именно здесь и скрытая закономерность. Каждая последующая разница становится на 5 больше предыдущей.

После 20, соответственно, должно идти:

20+5=25

Теперь можно определить число, недостающее в начальном ряду. К последнему известному числу 68 нужно добавить найденную разницу:

68+25=93

Следовательно, правильный ответ — 93.

Полная последовательность выглядит так:

18, 23, 33, 48, 68, 93

Почему ответ именно 93

Правило можно легко проверить, продлив последовательность еще на один шаг. Если разницы каждый раз увеличиваются на 5, после 25 последующей будет 30.

Тогда:

93 + 30 = 123

Получаем:

18, 23, 33, 48, 68, 93, 123

Разница между числами последовательно составляет:

5, 10, 15, 20, 25, 30

Следовательно, закономерность сохраняется. Хитрость головоломки состоит в том, что правило нужно искать не непосредственно в самих числах, а в том, насколько каждое следующее число больше предыдущего.

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