Какое худшее место для женщин-туристок: путешественница, посетившая 30 стран, ответила

Худшее место на планете для туристок — известная путешественница назвала / © Unsplash

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Путешественница, которая говорит, что любит исследовать мир в одиночестве, рассказала о единственном месте, где она чувствовала себя действительно опасно и некомфортно.

Об этом пишет Daily Mail.

30-летняя женщина рассказала, что последовала рекомендациям своего учителя по пилатесу посетить карибский остров Ямайка. Ее заверили, что это место безопасно для женщин, путешествующих самостоятельно.

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Пребывание на популярном острове отдыха начало портиться, когда она наняла частного водителя, чтобы тот отвез ее в туристические места Марта-Брей и Блу-Диул.

Она рассказала, что водитель, казалось, был зациклен на ее сексуальной жизни и на том, будут ли у нее детей.

«Он был действительно отвратительным и постоянно расспрашивал меня о моей сексуальной жизни, настаивая на том, что мне нужно как можно скорее родить детей», — вспомнила туристка.

Дальнейшее общение с местными было ничем не лучше.

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«Я не могла шагнуть, чтобы какой-то извращенец не сказал, что я горячая или что-нибудь такое», — отметила путешественница.

А во время посещения известного пляжа Ямайки она сказала, что в какой-то момент следили за ней, и она слышала многочисленные крики.

«Было так страшно знать, что мужчины наблюдают за мной и следят за мной. Я действительно не рекомендую путешествовать по Ямайке в одиночестве», — говорит туристка.

Женщина также говорит, что во время своей поездки была свидетелем гомофобного языка.

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Пользователи в комментариях согласились, что остров хорош для посещения, но не всегда является безопасной средой для женщин.

«Честно говоря, Ямайка недружественна к женщинам. Я бы никогда не вернулась туда, если бы меня не сопровождал мужчина», — сказала одна комментаторша.

Эксперты предупреждают о случаях сексуального насилия и изнасилования туристов и посетителей, а также предостерегают: будьте осторожны, пользуясь приложениями для знакомств на Ямайке, особенно используемыми ЛГБТ+ сообществом.

Были случаи, когда преступники использовали приложения, чтобы привлечь жертв на встречу в общественном месте, но затем нападали на них и грабили.

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Страна остается самым большим англоязычным островом в Карибском бассейне и ежегодно привлекает более 4 миллионов посетителей благодаря своим прекрасным пляжам, производству рома и знаковым фигурам, включая Боба Марли.

Ранее стало известно, какая страна первой пойдет под воду из-за изменения климата.