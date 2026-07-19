Какое оружие является самым древним в мире: ученые рассказали о трех главных претендентах

Самое древнее оружие в мире / © Unsplash

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Современные технологии заставляют ассоциировать слово «оружие» с ракетами или огнестрельными видами, но археологические находки доказывают, что похожее оружие существовало сотни тысяч лет назад. Что известно о самом древнем оружии в мире?

Об этом пишет Live Science.

Каково самое древнее оружие в мире

Профессор антропологии Вашингтонского университета в Сиэтле Бен Фицгью объясняет, что в целом оружием считаются объекты, которые использовались для насилия в отношении других живых существ — как во время конфликтов между гомининами, так и для охоты.

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В то же время ученые не квалифицируют как оружие любой предмет, способный нанести вред. Основатель Общества боевой археологии Рольф Варминг отмечает, что контекст и намерения крайне важны: при раскопках специалисты ищут следы обработки костей животных или специфический износ на самих артефактах.

Сейчас исследователи выделяют три главные находки, которые соревнуются за статус древнейшего оружия в истории.

Копье из Клактона

Возраст этого артефакта оценивают более чем в 400 тысяч лет. Найденный в 1911 году в Клактон-он-Си в Англии 37-сантиметровый деревянный наконечник, изготовленный из тиса, является частью более длинного древка. Считается, что копье сломалось во время охоты или было повреждено намеренно во время ритуала.

Оно хранится в Музее естествознания в Лондоне как старейший известный фрагмент деревянного копья. Поскольку древнейшим ископаемым останкам Homo sapiens около 300 тысяч лет, это оружие создали предки современного человека — гейдельбергские люди или неандертальцы, которые, судя по форме инструмента, практиковали кооперированную охоту.

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Фото: Annemieke Milks

Копья и метательные палки из Шенингена

С 1992 года на раскопках в Германии было найдено от 20 до 25 деревянных предметов в возрасте от 200 000 до 300 000 лет, преимущественно из ели и сосны. По данным Исследовательского музея Шенингена, это самое древнее полностью сохранившееся деревянное оружие в мире.

Двухметровые копья и 65-сантиметровые метательные палки долгое время приписывали гейдельбергским людям, но исследование 2025 года предполагает, что это могла быть работа неандертальцев. Это оружие обостряли и закаливали с помощью огня.

Рольф Варминг отмечает, что эти находки свидетельствуют о четком понимании материалов тогдашними гомининами и использовании различных тактик охоты в зависимости от расстояния до цели.

Фото: Volker Minkus

Каменные наконечники из Кату Пан 1

В Южной Африке археологи обнаружили каменные наконечники в возрасте 500 тысяч лет. Следы износа на их краях и форма основания указывают на то, что они крепились к рукоятке или древку. Создать их могли гейдельбергские люди для охоты из засады.

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Однако часть исследователей считает эти доказательства противоречивыми, так как древок рядом найдено не было, что оставляет вероятность использования находок в качестве обычных каменных инструментов.

Органические материалы, такие как дерево или сухожилия быстро разрушаются со временем, поэтому многие образцы древнего оружия просто не дошли до наших дней. Однако изучение этих остатков позволяет понять, как наши предки комбинировали материалы, делились знаниями и кооперировались.

По мнению Рольфа Варминга, среди трех претендентов на звание древнейшего оружия в мире без сомнения выигрывает копье из Клактона.

Археологи откопали древнейшие деревянные орудия труда

Напомним, на полуострове Пелопоннес в Греции археологи обнаружили древнейшие в мире сохранившиеся деревянные инструменты в возрасте 430 тысяч лет. Благодаря уникальным условиям влажной почвы и нехватки кислорода, на месте раскопок Маратуса законсервировались 81-сантиметровая палка-копалка со следами обработки и маленький клин, очищенный от коры. Эта находка отодвигает доказательства использования подобных орудий не менее 40 000 лет назад.

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Поскольку наш вид, Homo sapiens, появился примерно на 130 тысяч лет позже, авторами инструментов были другие гоминиды — вероятно, гейдельбергские люди или ранние неандертальцы. Наряду с предметами ученые также обнаружили останки тогдашних животных — древних слонов, бегемотов, оленей и кабанов, для которых эта местность была «оазой комфорта» во время ледникового периода.

Исследование, опубликованное в журнале PNAS, доказывает, что доисторические люди не полагались только на камень. Они прекрасно понимали свойства древесины и умели адаптировать ее под свои обычные нужды.

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