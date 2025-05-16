Какое поколение самое несчастное: и это не молодые зуммеры или миллениалы

Поколение Х

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Исследование авторитетного издания The Economist выявило интересную вещь о счастье разных поколений в развитых странах. Результаты опроса в 30 странах показали тревожную тенденцию: 31% представителей поколения X (люди, рожденные примерно между 1965 и 1980 годами) считают себя не очень счастливыми или совсем несчастными.

Теория поколений возникла в 1991 году благодаря книге «Generations. The history of America’s future» американских исследователей Нейла Хоува и Уильяма Штрауса. Увлекшись идеей поколений, ученые провели многолетнее исследование исторических и социологических изменений, достигая XVI века, и выявили закономерности, объединяющие людей в поколение.

В своей книге Хоув и Штраус подробно рассмотрели поколения XX века, среди которых: Утраченное поколение (1880-1900), Величайшее поколение (1901-1924), Молчаливое поколение (1925-1941), Бейби-бумеры (1946-1961)8 (1983-1990-е) и Поколение Z (середина 90-х — 2010-е).

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Почему поколение Х оказалось самым несчастным

Журналисты The Economist считают, что на это повлияли сложные исторические обстоятельства, в которых оказалось именно это поколение.

The Economist подчеркивает, что поколение X пережило целый ряд серьезных экономических и социальных потрясений. Они стали свидетелями и непосредственными участниками рецессии 1990-х, разрушительного финансового кризиса 2008 года, глобальной пандемии COVID-19, стремительной инфляции и беспрецедентного роста цен на жилье. Большинство представителей этого поколения все еще обременены выплатой ипотечных кредитов, а их уже взрослые дети нередко вынуждены жить с родителями из-за экономических трудностей.

«Синдром сандвича» и финансовое давление

Для этого поколения характерен так называемый «синдром сандвича». Люди поколения X одновременно несут ответственность за стареющих родителей, которые могут нуждаться в финансовой и физической поддержке, и за собственных детей, которые часто еще не являются финансово независимыми.

Кроме психологических трудностей среднего возраста, поколение X сталкивается и с серьезными финансовыми вызовами — рост доходов в этом поколении был самым медленным по сравнению с другими. Их реальные доходы всего на 16% превышают показатели бэби-бумеров в том же возрасте. Многим представителям поколения X так и не удалось накопить значительное состояние, ведь оно вошло во взрослую жизнь в период спадов на фондовом рынке, что существенно усложнило инвестирование и сбережения.

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«Забытое» поколение

Поколение X часто игнорируется как попкультурой, так и массовыми медиа. В отличие от бэби-бумеров, сформировавших значительную часть культурного ландшафта, или зуммеров, активно присутствующих в социальных сетях и медиапространстве, поколение X почти не имеет собственного яркого образа в коллективном воображении.

«В отличие от стоика Сенеки, поколение X действительно страдает — и не только в воображении», — констатирует издание, подчеркивая реальность их проблем, которые часто остаются незамеченными.

То есть поколение X оказалось в уникальной и невыгодной исторической позиции. У них нет ни юношеского идеализма, ни часто недоступного комфорта пенсионных привилегий, которые могут иметь старшие поколения. Они испытывают усталость и глубокое ощущение, что о них забыли.

Характеристики поколения Х по мнению американских исследователей Нейла Хоува и Уильяма Штрауса

Их юность и период становления пришлись на сложные 90-е годы, отмеченные распадом СССР, становлением новой государственности, слабостью государственных институтов и высоким уровнем коррупции. Ключевыми словами того времени, оказавшими влияние на формирование «иксов», были дефицит, дефолт, инфляция и общая нестабильность.

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Поколение Х метафорически называют «забытым средним ребенком» или «поколением детей с ключиком на шее (latchkey kids)». В период их роста их родители были вынуждены бороться за выживание, тяжело работая, чтобы обеспечить семью необходимыми продуктами и одеждой. Поэтому дети поколения Х часто были предоставлены сами себе, самостоятельно возвращались из школы, готовили еду, учились без особого контроля взрослых и самостоятельно решали свои проблемы. Этот опыт в дальнейшем повлиял на их отношение к работе, сформировав убеждение, что успеха в жизни можно добиться только тяжелым трудом и борьбой. Они вступали в трудоспособный возраст в 90-х — начале 2000-х годов, имея за плечами годы обязательного обучения и высшее образование, диплом о котором часто оказывался ненужным. Такая тяга к обучению повысила их общую эрудицию, но не всегда доставила удовольствие от самореализации и счастья.

На работе поколения Х ценят ответственность, склонную к тяжелому и сверхурочной работе, являются замечательными исполнителями. На руководящих должностях часто склонны к ручному управлению, трудно делегируют задачи и берут на себя много обязанностей. Пережив нестабильность в молодости, «иксы» больше всего ценят стабильность как в работе, так и в жизни, боясь перемен. Они часто готовы терпеть неинтересную, но стабильную работу или некомпетентного руководителя, видя в этом логику для обеспечения семьи.