Какое вы дерево по знаку зодиака

В астрологии считают, что у каждого знака зодиака есть свой растительный тотем, свое дерево. В гороскопе друидов растения – покровители и защитники.

Какие деревья соответствуют знакам, рассказала астролог Дженнифер Уолш.

Овен

Овну отвечает кофейное дерево. Оно делает представителей знака сильными, активными и темпераментными. Овны известны своей неутомимой энергией, силой и волей к победе. Кофейное дерево идеально вписывается в огненную природу Овна.

Телец

Древо Тельца – инжир, или фиговое дерево. Оно дарит практичность и трудолюбие. Благодаря влиянию этого дерева Тельцы проявляют себя как лояльные и надежные люди и работники. Инжир также символ изобилия, к которому они стремятся.

Близнецы

Для воздушного знака зодиака покровителями несколько деревьев. Это клен, яблоня и груша. Они придают ему лёгкость, оптимизм, наполняют энергией и творческими талантами.

Рак

Водному знаку Раков соответствует ива вяз и ольха. Они дают силы следовать своим убеждениям.

Лев

Деревьями Льва, по мнению астрологов, являются вяз и кипарис. Эти сильные, красивые и древние деревья лучше всего описывают мощный интеллект, красоту и силу знака.

Дева

Скрупулезным Девам подходит каучуковое дерево. Оно такое же крепкое снаружи и мягкое внутри, как душа Девы. Практическому знаку нравятся свойства этого растения.

Весы

Весам соответствует древовидный папоротник, такой же разнообразный, умиротворяющий и неприхотливый, как и этот воздушный знак. Считают, что это растение приносит удачу в любви и браке, а Весы всячески стремятся создать счастливую семью, и это часто удается.

Скорпион

Скорпиону отвечает каштан и сосна. Эти тотемы делают Скорпиона сильным, таинственным и глубоким знаком зодиака.

Стрелец

Дерево Стрельца – омела. Она ассоциируется с рождественскими праздниками и обрядами, а Стрельцы родились именно в эти дни. Омела наделяет представителей знака авантюризмом, острым умом и харизмой.

Козерог

Козерогу соответствует дерево береза. Это люди целеустремленные, амбициозные, смелые. Они терпимы, выносливы и жизнестойки.

Водолей

У воздушного Водолея много общего с тополем, липой и бересклетом. Они так же необычны, непредсказуемы и привлекательны, как и этот знак.

Рыбы

Глубочайшему знаку соответствует лиственница, тис и калина. Они восстанавливают энергетический баланс знака, делают его полноценным и самодостаточным.

Следует помнить, что астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами, основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, не подтвержденных научными исследованиями. Материалы на эти темы нередко носят развлекательный характер – их не следует рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или планирования.

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