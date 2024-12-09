Какова настоящая дата Рождества: точно не 25 декабря – ученые удивили ответом

Ученые выясняют точную дату рождения Иисуса: и это не 25 декабря 1 года нашей эры, как считалось ранее.

Для миллионов христиан во всем мире празднование Рождества имеет более глубокое значение, чем просто подарки и елка. Считается, что 25 декабря этого года исполнится 2023 года со дня рождения Иисуса Христа. Однако учёные предполагают, что Иисус не родился зимой 1 года нашей эры.

Об этом говорится в статье Daily Mail.

Эксперты говорят, что Иисус может быть гораздо старше, чем большинство людей думают, поскольку датирует свое рождение первым веком до нашей эры.

И плохая новость для тех, кто вскоре планирует свои празднования – историки говорят, что нет никаких оснований считать, что день рождения Иисуса действительно приходится на 25 декабря.

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Профессор Лоуренс Микитюк из Университета Пердью (США) сказал: "Остается унизительным фактом, что, несмотря на разные утверждения, никто в наше время не может точно сказать точного года рождения Иисуса".

Сколько лет от рождения Иисуса

Согласно традиционному мнению, что Иисус родился 25 декабря 1 года нашей эры, в это Рождество ему должен исполниться 2023 год.

Независимо от религиозных взглядов многие историки сходятся во мнении, что действительно существовал человек по имени Иисус, родившийся в римской провинции Галилея примерно 2000 лет назад.

Однако, поскольку Иисус родилась в крестьянском сословии, не было никаких записей о его рождении.

По словам профессора Микитюка, лучшее доказательство того, когда родился Иисус, — это связать его жизнь с известными деятелями, которые оставили много свидетельств.

Одним из ключевых источников, на который ссылаются ученые, является жизнь иудейского царя Ирода Великого, который был назначен Римом править землями, включая Вифлеем и Иерусалим, примерно с 37 года до нашей эры.

Согласно Библии, услышав, что "Царь Иудейский" вот-вот родится, Ирод издал указ об убийстве всех еврейских мальчиков до двух лет. Если это правда, то Иисус должен был родиться, по крайней мере, за два года до смерти царя Ирода.

К счастью для нас, есть много современных источников, которые дают доказательства о жизни и смерти царя Ирода, таких как огромные "Иудейские древности" еврейского историка Иосифа Флавия, написанные только через 60 лет после смерти Иисуса.

Иосиф Флавий говорит нам, что незадолго до смерти Ирода произошло лунное затмение. Это может относиться к четырем возможным датам: 15 сентября 5 года до нашей эры, 13 марта 4 года до нашей эры, 10 января 1 года до нашей эры и 29 декабря 1 года до нашей эры.

Профессор Микитюк говорит: "Иосиф также говорит нам в двух местах, что еврейская Пасха произошла вскоре после смерти Ирода Великого. Потому что Пасха отмечается весной: сентябрь, январь и декабрь исключаются".

Это говорит нам о том, что царь Ирод должен был умереть вскоре после 13 марта 4г. до н. э. Основываясь на этом расчете, большинство ученых датируют год рождения Иисуса примерно 4-6 годом до нашей эры.

Единственная загвоздка состоит в том, что у ученых нет ни одного доказательства, кроме Библии, того, что царь Ирод действительно отдал приказ о легендарной резне невинных. Хотя исторические записи рисуют Ирода как тирана, приказ об убийстве тысяч детей немного вызывает недоверие.

Однако была резня младенцев или нет, сами авторы Евангелий уверены, что Иисус и Ирод жили в один и тот же момент времени. Поскольку Библия верна в отношении дат других исторических деятелей, таких как Понтий Пилат и император Август, справедливо предположить, что она приблизительно правильна в отношении Ирода.

Не зима, а, вероятно, весна

Первое настоящее упоминание о 25 декабря как дате рождения Иисуса появляется в середине 4 века нашей эры. Однако большинство ученых соглашается, что эта дата, вероятно, мало связана с фактическим днем ​​рождения Иисуса.

Профессор Микитюк говорит: "Вряд ли Иисус родился в любой день декабря, не говоря уже о 25 декабря, потому что "были пастухи в поле, которые ночью стерегли свои стада". Ученый отмечает, что в Палестине зимой пастухи держали овец в кошаре, чтобы защитить себя и своих овец от непогоды.

Другим ключевым моментом является то, что травы, которой питались овцы, было больше всего в марте, прежде чем сожгло солнечное тепло.

"Этот факт большого количества травы в марте согласуется с лунным затмением, которое произошло незадолго до смерти Ирода Великого", — говорит профессор Микитюк.

"Вероятной датой, которую можно определить для рождения Иисуса, является март, 6, 5 или 4 год до нашей эры", — считает Микитюк.

"Три славных царя, откуда вы пришли"

В поисках более точного ответа некоторые ученые приводят историю трех библейских мудрецов. В Евангелии от Матфея три волхва ищут Иисуса, следуя звезде на востоке.

И благодаря тщательным записям ночного неба китайскими астрономами есть много претендентов на то, чем может быть эта звезда.

В 5 лет. до н. е. астрономы династии Хань зафиксировали прохождение звезды, проносившейся по небу в течение 70 дней. Хотя комета никогда не была названа, профессор Колин Хемфрис, физик из Кембриджского университета, считает, что это была Вифлеемская звезда.

"Согласно китайским записям, звезда появилась весной 5 года до н. э. — весенний сезон окота овец", — говорит Колин Хемфрис.

В качестве альтернативы другие исследователи предположили, что Вифлеемская звезда была не яркой кометой, а скорее астрономическим событием, которое было бы невидимым для неопытного глаза.

Библия описывает мудрецов как "волхвов" — древнее слово для астрономов, которых интересовало бы движение планет гораздо больше, чем прохождение падающих звезд или комет.

Юпитер, в частности, ассоциировался с королевской властью, поэтому какие-либо редкие события, связанные с планетой, могли стать поводом для поиска волхвами нового короля.

Картина "Поклонение волхвов" работы флорентийского художника Джотто (1267-1337). Вифлеемская звезда изображена как комета над ребенком.

Так случилось, что 17 апреля 6 года до нашей эры произошло чрезвычайно редкое астрономическое событие под названием тройное соединение. Во время этого события Юпитер и Сатурн трижды сблизились на небе за очень короткий промежуток времени.

Американский историк Майкл Молнар предполагает, что это воспринималось как особо благоприятный знак, предвещавший рождение короля. Если библейский рассказ о Вифлеемской звезде верен, то это может датировать рождение Иисуса весной 7 года до нашей эры.

Таким образом, наиболее вероятным кандидатом на дату рождения Иисуса является весна, а не зима.

Почему считают, что Иисус родился 25 декабря 1 года нашей эры?

Начиная с 8 века, историки разделяют время на Anno Domini (AD), что означает "год нашего Господа" и "до Рождества Христова" (до н. э.).

Поэтому может быть неожиданностью, что историки так ошиблись с датой рождения Иисуса, поскольку она играет такую ​​ключевую роль.

Ошибку можно проследить к монаху по имени Дионисий Эксигус (Малый), жившему между 470 и 544 годами нашей эры. Именно Дионисий считается основателем летоисчисления от Рождества Христова. Термин "наша эра" стал доминирующим в Западной Европе только после того, как это использовал Беда Преподобный для того, чтобы датировать историю английского народа, оконченную в 731 году.

Что касается того, почему именно 25 декабря выбрали якобы датой, то вопрос несколько спорнее.

Согласно одной теории, христиане намеренно перенесли свой праздник в соответствие с римским празднованием Сатурналии, чтобы заманить обращенных язычников.

Также римский император Аврелиан действительно установил языческий праздник Sol Invictus, непокоренного Солнца, 25 декабря.

Штампованный серебряный диск с изображением Sol Invictus / Фото: Википедия

Профессор Эндрю МакГоуэн из Йельской богословской школы отмечает, что первые предположения о языческом происхождении даты Рождества появились лишь в 12 веке. Он отмечает, что первое упоминание о дате Рождества и древнейших празднованиях состоялось в период, когда христиане не заимствовали многие языческие традиции.

Профессор МакГоуэн предполагает, что дата 25 декабря могла быть выбрана потому, что это ровно за девять месяцев до предполагаемой даты распятия Иисуса 25 марта.

Ранние христиане твердо верили, что Иисус умер в тот же день, когда был зачат от Святого Духа.

"Связывать зачатие Иисуса и смерть таким образом, несомненно, покажется странным для современных читателей, но это отражает древнее и средневековое понимание связи всего спасения", — говорит профессор-богослов.

Почему же украинцы до недавнего времени праздновали Рождество 7 января

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Напомним, что традиционно православные и греко-католики Украины недавно использовали в церковной жизни юлианский календарь. Собственно, 7 января по Григорианскому, то есть современному календарю – это и есть 25 декабря по Юлианскому.

Юлианский календарь использовался в Западном мире до 1582 года, когда Папа Римский Григорий XIII внес ряд изменений. Всемирное принятие этого пересмотренного календаря, который стал известен как Григорианский, произошло в течение следующих веков, сначала в католических государствах, а затем в протестантских и православных государствах христианского мира.

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