Какой будет Украина в 2030 году: проводница в Высшие измерения удивила предсказанием

Проводница в Высшие измерения Айа рассказала, какой будет Украина в 2030 году. Она уверена, что с 2026 года Украина начнет расцветать.

Об этом она сказала в комментарии ютуб-каналу "Мой мир".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

"Я вижу 2030 год. Очень сияет солнце, оно ослепляет. Украина будет очень сильной, она будет сиять над миром. Будет хорошая экология, новые проекты, много современных домов", — сказала она.

Айа говорит, что в будущем России не будет. А диктатор Путин исчезнет в ближайшее время.

"Он (Путин – ред.) исчезнет вскоре, вот увидите в ближайшее время", — сказала проводница в Высшие измерения.

Проводница в Высшие измерения считает, что с 2026 года Украина начнет процесс деформации и перемен к лучшему.

"Я знаю, что то, что я рассказываю, выглядит как фантастика. Но то, что я рассказываю в последние годы, оно сбывается", — убеждает она.

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