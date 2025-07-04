Какой сахар самый опасный: исследование опровергает распространенные представления

Сахар / © Unsplash

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Новое масштабное исследование в области питания выявило критическое различие между сахаром в жидкой и жесткой форме. Анализ почти 30 научных работ с участием более 500 тысяч человек из разных стран показал: сладкие напитки значительно повышают риск развития диабета 2 типа, инсулинорезистентности и ожирения.

Об этом пишет Health.

В исследовании, опубликованном в журнале Advances in Nutrition, отмечается, что каждая порция сладкого напитка объемом 350 мл в день повышает риск диабета на 25%, а 250 мл фруктового сока примерно на 5%. В то же время сахар в твердой пище при умеренном потреблении не только не вреден, а может иметь даже защитный эффект.

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Специалисты объясняют тем, что жидкости не содержат клетчатки, белков или жиров, поэтому сахар из них быстрее усваивается, вызывая резкое повышение глюкозы и инсулина в крови. Такая реакция организма не активирует механизмы насыщения, перегружает печень и способствует накоплению жира.

Кроме того, лабораторные исследования показали, что сладкие напитки могут перепрограммировать кишечник, заставляя его отдавать предпочтение усвоению именно сахара, что дополнительно усугубляет метаболические нарушения.

Европейское агентство безопасности пищевых продуктов и ВОЗ уже давно предупреждают об опасном влиянии добавленного сахара, особенно в жидких продуктах. Ученые рекомендуют постепенно уменьшать количество подслащенных напитков, разбавлять их газировкой и заменять водой с добавлением лимона или лайма.

Замена всего одного сладкого напитка в день на воду или несладкий аналог может снизить риск диабета на 10% в течение нескольких лет — говорится в выводах осмотра.

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Напомним, в жару продукты портятся гораздо быстрее, а риск отравлений растет. В таких условиях соблюдение правил пищевой гигиены критически важно. Поэтому эксперт советует соблюдать пять простых, но эффективных правил.