Какой самый редкий цвет в живой природе: учёные рассказали

Долгое время ученые считали синий цвет редчайшим среди живых организмов. Однако, согласно новым исследованиям, фиолетовый встречается в природе еще реже. Его дефицит объясняется глубоким взаимодействием физики света и биохимических ограничений эволюции.

Т4.

Синий цвет действительно ограничен. Он украшает небольшой выбор птиц, цветов и амфибий. Однако фиолетовый, который расположен на наиболее энергетически экстремальном конце видимого спектра, почти полностью отсутствует в живых существах.

Почему зеленый доминирует, а фиолетовый редок?

Зеленый цвет наиболее распространен, поскольку он расположен в середине видимого спектра и является наименее поглощенной длиной волны для фотосинтеза. Растения используют хлорофилл, поглощающий преимущественно высокоэнергетический красный и синий свет, отражая зеленый.

Синий имеет короткую, высокоэнергетическую длину волны. Большинство биологических пигментов склонны поглощать этот интенсивный энергетический удар, а не отражать его. Организмы, которые выглядят синими (например, некоторые птицы и жуки), обычно достигают этого с помощью структурной окраски — сложного и энергетически дорогостоящего процесса рассеяния света микроскопическими физическими структурами, а не пигментами.

Фиолетовый цвет имеет самую высокую частоту и самую короткую длину волны, что делает его экстремальной версией синего. Все факторы, усложняющие появление синего цвета, еще более выражены для фиолетового. Создание фиолетовой с помощью пигментов или структурной окраски является чрезвычайно энергетически требовательным и сложным, поэтому его почти нет в живых организмах.

Как подчеркивают ученые, фиолетовый следует отличать от пурпурного, являющегося смесью синего и красного. Исторически дефицит фиолетового и синего цвета в природе делал их одними из самых дорогих в мире красителей. Это резервировало их использование для элит и лидеров в культурах человека.

