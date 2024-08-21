Какой вас видят мужчины: женский психологический тест по картинкам

Предлагаем с помощью небольшого теста узнать, как вас видят мужчины, какой девушкой или женщиной считают.

Из предложенных вариантов нужно выбрать серьги, которые вам больше всего нравятся и почитать выводы.

Какие серьги вам понравились больше всего

Какие серьги вам больше всего нравятся/ фото:btq.tv

Если вы выбрали серьги номер один, мужчины считают вас королевой. Для мужчин вы самодостаточная женщина, уважающая себя и точно знающая, чего хочет от жизни. С помощью развитой интуиции и вербальных способностей вы преодолеваете любые жизненные обстоятельства, сохраняете чувство собственного достоинства, остаетесь признанным лидером, чтобы не случилось. Ваше оружие – контроль над эмоциями, уравновешенность. Благодаря отличным аналитическим способностям, вы тонко замечаете каждую деталь, настроение собеседника, и можете комфортно чувствовать себя в любой компании.

Если вы выбираете серьги номер 2, вы для мужчин остаетесь загадкой. Мужчины считают вас таинственной, до конца не разгаданной Вселенной и это безумно нравится мужчинам. Ваше поведение нельзя предсказать, а ваше женственность и обаяние обещает только приятные сюрпризы. В душе вы спокойный и довольно принципиальный человек, который полагаетесь на себя , если этого потребуют обстоятельства, бываете бескомпромиссным и прямым.

Уверенность, наличие цели, лидерские устремления – вот что видят у вас мужчины, если вам нравятся серьги под номером 3. Своими поступками Вы вдохновляете, собственным примером внушаете оптимизм, показываете, как нужно относиться к любым ситуациям, даже негативным. С такой женщиной невозможно оставаться серой личностью, рядом с вами мужчины достигают своих целей и успеха.

Если вам нравятся серьги номер 4, то позитив и оптимизм видят у вас мужчины. Серые будни и однообразие – это не о вас. Мужчинам интересно жить рядом с вами, чувствовать яркие, неповторимые моменты вместе с такой творческой и позитивной личностью. У вас так много интересов. эмоций, желаний, что скучать не приходится никому. Вы смелая, оптимистичная, положительная – и это ваша супер сила.

Выбор сережек номер 5 означает, что любой мужчина рядом с вами чувствует себя комфортно. Мужчины воспринимают вас как образец настоящей женственности, объект настоящей любви, подругу жизни, способную стать доброй матерью и женой. Умение привлечь к себе помогает вам в общении со всеми даже с очень закрытыми людьми.

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