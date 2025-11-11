Какой запах имеет космос: астронавтка NASA рассказала об удивительном аромате скафандров

Вернувшиеся из открытого космоса скафандры сохраняют его специфический запах / © Associated Press

Бывшая астронавтка NASA Николь Стотт, проведшая в общей сложности 104 дня на Международной космической станции (МКС), подтвердила, что у космоса свой выразительный, хотя и неочевидный, запах. Она объяснила, что почувствовать запах самого космоса невозможно, но его аромат можно уловить от скафандров по возвращении из открытого космоса.

Об этом астронавтка рассказала в интервью каналу LADbible Stories.

Сладкий металлический аромат

Николь Стотт, покинувшая NASA в 2015 году после 27-летней карьеры, рассказала, что одним из самых распространенных вопросов, которые она получает, является вопрос о запахе космоса.

Астронавтка подчеркнула, что выйти и «понюхать» космос невозможно:

«Что ж, это был бы плохой день, если бы вы действительно вышли туда и попытались понюхать это сами, не делайте этого», — сказала она.

Однако ощущение запаха появляется благодаря скафандрам, возвращающимся на МКС после выходов в открытый космос:

«Когда [скафандры] возвращаются на космическую станцию, вы чувствуете очень выразительный такой сладкий металлический запах; вот о чем я думаю», – вспомнила Николь Стотт.

Она в шутку добавила, что этот запах несколько похож на «перегретый автомобильный радиатор». Его также можно сравнить с запахом, который появляется, когда вы открываете банку с консервированным супом.

Жизнь на орбите: полет, туалет и идеальный пейзаж.

Помимо запаха космоса, Николь Стотт ответила на ряд часто задаваемых вопросов о жизни на МКС. Ощущение во время старта космического шаттла она описала как удивительный опыт, к которому невозможно подготовиться с помощью симуляторов.

«Это 7 миллионов фунтов ракетного топлива, взрывающихся под вами на космическом шаттле. Вы трясетесь так, как никогда не могли себе представить, что ваше тело может трястись», – поделилась Николь.

По поводу сна на орбите , по словам Стотт, она спала «лучше всего в жизни», именно в спальном мешке в отсеке для экипажа. А вот унитаз в космосе совершенно не похож на земную сантехнику.

Для жидких стула используется большой длинный шланг с желтой воронкой, где применяется вакуум космоса. Вся жидкость перерабатывается и становится чистой питьевой водой. Твердые отходы собираются в специальный бак, который после заполнения герметизируется и сжигается в атмосфере вместе с грузовым кораблем.

Николь Стотт также рассказала о своей излюбленной части на МКС. Больше всего астронавтке понравилось проводить время в так называемом купольном модуле, который представляет собой большое панорамное окно, смотрящее в сторону Земли.

«Если у вас есть свободное время как у астронавта в космосе, вы окажетесь в этом модуле, потому что он просто дает вам этот фантастический вид на планету от горизонта до горизонта», — рассказала астронавтка.

Напомним, ранее Николь Стотт объяснила, возможна ли интимная близость в космосе . Астронавтка считает, что если люди смогли заняться сексом в бассейне, то ничто не помешает страсти и в условиях невесомости.