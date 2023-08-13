Какую максимальную температуру может выдержать человеческое тело: новое исследование ученых

Изменение климата приводит к повышению температуры во всем мире. Поэтому в новом исследовании учёные выяснили, какую жару может выдержать человеческое тело.

Ученые определили максимальную смесь тепла и влажности, которую может выдержать человеческое тело.

Об этом пишет Science Alert.

Ранее считалось, что здоровый молодой человек умрет, выдержав шесть часов тепла 35 градусов Цельсия в сочетании со 100-процентной влажностью, но новые исследования показывают, что порог может быть значительно ниже.

В этот момент пот – основной инструмент тела для снижения внутренней температуры – больше не испаряется из кожи, что в конечном итоге приводит к тепловому удару. Этот критический лимит, возникающий при 35 градусах от того, что называется "температурой по влажному термометру".

Критическая граница температуры по влажному термометру нарушалась в мире около десятка раз – в Южной Азии и Персидском заливе. Тогда этот уровень держался не более 2 часов и не вызывал "массовой смертности".

Но экстремальная жара не обязательно должна быть близка к такому уровню, чтобы убить людей, и каждый человек имеет разный порог в зависимости от возраста, здоровья и других социальных и экономических факторов, говорят эксперты.

Например, по оценкам ученых, более 61 000 человек умерли из-за жары прошлым летом в Европе, где редко бывает достаточно влажности, чтобы создать опасную температуру по влажному термометру. По мере роста глобальной температуры ученые предупреждают, что подобные опасные явления станут более распространенными.

В рамках нового исследования учёные Пенсильванского университета провели эксперимент в лабораторных условиях, чтобы выяснить, какую температуру в сочетании с определенными показателями влажности может выдержать человеческое тело до того, как человек не сможет нормально заниматься своими повседневными делами.

Исследования указывают, что теоретизированный предел выживания человека в 35 градусов по Цельсию по влажной температуре означает 35 градусов по Цельсию сухого тепла, а также 100-процентную влажность или 46 по Цельсию при 50-процентной влажности.

Чтобы проверить этот предел, американские исследователи измерили температуру внутри молодых, здоровых людей в тепловой камере.

Участники достигли критического предела, когда их тело не могло остановить продолжение повышения внутренней температуры на отметке 30,6 по Цельсию. Это значительно ниже теоретических 35.

Какие люди – в зоне риска

По словам педиатров, маленькие дети хуже регулируют температуру своего тела, что подвергает их большему риску. Также уязвимы пожилые люди, у которых меньше потовых желез. Почти 90 процентов смертей, связанных с жарой, в Европе прошлым летом были среди людей старше 65 лет.

Люди, которым приходится работать на улице при высокой температуре, также подвергаются большему риску. Но немаловажную роль играют и другие факторы – процесс охлаждения, возможность укрытия, доступ к воде и т.д.

"Как и многие другие последствия изменения климата, больше всего пострадают те люди, которые менее всего способны защитить себя от этих крайностей", — сказал Колин Реймонд из Лаборатории реактивного движения NASA, руководивший масштабным исследованием на эту тему.

Ранее сообщалось, что со следующей недели Украину снова накроет жара.

Читайте также: