Какую технику никогда нельзя подключать к удлинителю: список от электрика

Многие не знают, что подключать к удлинителям можно не всю бытовую технику. Для этого не подходят несколько категорий мощной техники, с которыми удлинитель просто не справится. Если знать, какую бытовую технику нельзя подключать к удлинителю, можно предотвратить пожар и замыкание устройств.

Какую бытовую технику категорически нельзя включать в удлинитель

«Как электрик, я сталкивался со множеством проблем, вызванных неправильным использованием удлинителей питания и шнуров», — делится электрик Бобби Лин.

Электрик подчеркнул, что удлинители нельзя использовать для устройств, имеющих мощность более 1000 Вт или для тех, которые выделяют тепло / холод. Также удлинители нельзя использовать для подключения устройств, которым необходим бесперебойный источник питания.

Немалая часть бытовой техники слишком мощна для удлинителей. Неправильное использование может привести к возгоранию, замыканию или повреждению техники.

В любом случае к удлинителям нельзя подключать холодильники и морозильные камеры. Они работают круглосуточно, поэтому им нужно много энергии. Подключение через удлинитель может привести к срабатыванию цепи питания. Холодильники и морозильники следует подключать только к розетке.

То же касается и микроволновок. Их нельзя подключать к удлинителю. Большинство удлинителей не может выдержать 12–15 ампер, необходимых для питания микроволновки. Это провоцирует высокий риск пожара.

Мелкая бытовая техника также требует подключения к розетке. Речь идет о миксерах, кофеварках, тостерах, вафельницах, кофемолках и т.д. Эти устройства крайне нагружают удлинитель из-за скачков напряжения. Следствием неправильного подключения может стать плавление изоляции на шнурах, вонь и даже пожар.

Нельзя подключать к удлинителю кондиционеры и обогреватели. Эти приборы выделяют холод и тепло, поэтому требуют высокой мощности, которую удлинители дать неспособны.

В удлинитель нельзя подключать и приборы по уходу за волосами — фены, плойки, утюжки и т.д. Эти бытовые приборы очень быстро потребляют большое количество энергии, поэтому увеличивается риск удара током, если подключить фен к удлинителю.

Требуют подключения к розетке также медицинские устройства. Например, аппараты для лечения храпа или другие. Все потому, что эта техника нуждается в стабильном источнике питания.

Еще одними вещами, которые ни в коем случае нельзя подключать к удлинителю, являются игровые ПК и высококачественные аудиосистемы. Им требуется защита от перенапряжения, которого стандартный удлинитель дать не может.

Никогда не подключайте к удлинителю еще один удлинитель. Этот способ называется «цепное подключение». Он быстро перегружает электрическую систему и нарушает нормы пожарной безопасности. Лучше всего отдавать предпочтение удлинителям с автоматическими выключателями, которые срабатывают, когда нагрузка зашкаливает.

Как сэкономить на электричестве

Недостаточно знать, какие приборы не следует подключать к удлинителю. Гораздо лучше знать еще и лайфхаки экономии на электроэнергии. Не забывайте выключать устройства из розеток и удлинителей, если вы их уже не используете.

Прекрасным способом сэкономить станет установка счетчиков. Они окупятся меньше чем за год и начнут существенно экономить ваши деньги. Обычные лампы замените на LED, ведь они потребляют в 8-10 раз меньше электроэнергии. Настройте правильный температурный режим на стиральной машине и бойлере.

