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Календарь рыбака на декабрь 2026 года: когда будет клевать и какие дни лучшие для зимней ловли
В декабре водоемы начинают покрываться льдом, а рыба уже изменяет свое привычное поведение из-за понижения температуры воды. Поэтому во многом успех ловли зависит от состояния льда, активности рыбы, атмосферного давления и температуры.
С помощью лунного календаря рыбака на декабрь 2026 года вы можете запланировать выезд на рыбалку, а также поймете, на какие виды рыбы обратить внимание.
Что нужно знать о рыбалке в декабре
Традиционно у рыболовов наиболее интересным периодом считается начало зимы. Там, где на водоемах уже образовался лед, можно ловить окуня, щуку, леща, судака, сплетню и т.п.
В период первого льда наблюдается усиленный поклев, ведь рыба еще не полностью адаптировалась к зимнему периоду, поэтому все еще перемещается по водоему в поисках пищи. Однако утолщение льда и снежного покрова снижает ее активность.
В декабре рыба держится глубоких участков водоемов, ям, русловых бровок, затопленных коряг и мест, где наблюдается медленное течение. А вот на неглубоких заливах поклевка уже не так стабильна.
Очень важно учитывать погодные условия. Из-за сильного ветра, смены атмосферного давления, оттепелей или длительных морозов поведение рыбы и ее активность могут изменяться.
Лунный календарь рыбака на декабрь 2026 года
Помните, хотя лунный календарь действительно помогает ориентироваться в благоприятных периодах рыбалки, он не дает гарантии на 100% результат. На поклевку также влияют температура воды, особенности водоема, погодные условия, правильно подобранные снасти.
Прогноз поклевки по периодам:
|
Дата
|
Фаза Луны
|
Прогноз поклевки
|
1–4 декабря
|
Нисходящая Луна
|
Средняя активность рыбы
|
5–8 декабря
|
Молодой человек, 8 декабря
|
Клев может быть слабее
|
9–15 декабря
|
Ростная Луна
|
Благоприятный период для рыбалки
|
16–22 декабря
|
Ростная Луна
|
Хорошая активность хищной и мирной рыбы
|
23 декабря
|
Полнолуние
|
Возможные изменения активности
|
24–31 декабря
|
Нисходящая Луна
|
Стабильная поклевка при благоприятной погоде
В период возрастающей Луны (9-22 декабря) следует обратить внимание на ловлю судака, леща, окуня. А в конце декабря рыбаки могут рассчитывать на окуня, подлещика, сплетни, особенно при стабильной погоде.
Лучшие дни для рыбалки в декабре 2026 года
Выбирайте дни со стабильной погодой без резких колебаний температуры или атмосферного давления. Наиболее перспективными по лунному календарю будут:
9–15 декабря — период активности судака, щуки и леща;
16–22 декабря — возможна хорошая поклевка хищной рыбы;
24-31 декабря — благоприятные условия для ловли окуня, сплетни и подлещика при стабильной погоде.
Период Новолуния (5-8 декабря) менее благоприятен для рыбалки, однако результат будет зависеть от времени суток, конкретного водоема и погодных условий.
Правила зимней рыбалки: безопасность на льду
На первом льду следует быть особенно осторожными, ведь ледовый покров еще неравномерен, а его крепость сильно зависит от температуры, снега, течения и особенностей конкретного водоема.
Обязательно проверяйте состояние и толщину перед выходом на лед. Нельзя выходить на пористые, темные, заснеженные участки, приближаться к камышам, участкам с течением, местам впадения ручьев.
Рыбакам нужно иметь с собой:
пешню — для проверки толщины льда;
веревки и спасательные шипы.
Не выходите на лед в одиночку, особенно на незнакомых водоемах. Помните, что ни один улов не стоит риска.
FAQ
Когда лучше клюет рыба в декабре 2026 года?
Согласно месячному календарю на декабрь 2026 года, наиболее благоприятными днями для рыбалки будет период от 9 до 22 декабря. В то же время клев сильно зависит от погодных условий, температуры воды, атмосферного давления, особенностей водоема. Проверяйте прогноз погоды и состояние льда перед выездом.
Какая рыба клюет в декабре?
В декабре можно ловить судака, щуку, леща, окуня, карася, сплетню. На первом льду хищная рыба может становиться более активной, а мирную следует искать на глубоких участках, у зимовальных ям и русловых бровок.