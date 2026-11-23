Лунный календарь рыбака на декабрь 2026 / © pexels.com

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С помощью лунного календаря рыбака на декабрь 2026 года вы можете запланировать выезд на рыбалку, а также поймете, на какие виды рыбы обратить внимание.

Что нужно знать о рыбалке в декабре

Традиционно у рыболовов наиболее интересным периодом считается начало зимы. Там, где на водоемах уже образовался лед, можно ловить окуня, щуку, леща, судака, сплетню и т.п.

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В период первого льда наблюдается усиленный поклев, ведь рыба еще не полностью адаптировалась к зимнему периоду, поэтому все еще перемещается по водоему в поисках пищи. Однако утолщение льда и снежного покрова снижает ее активность.

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В декабре рыба держится глубоких участков водоемов, ям, русловых бровок, затопленных коряг и мест, где наблюдается медленное течение. А вот на неглубоких заливах поклевка уже не так стабильна.

Очень важно учитывать погодные условия. Из-за сильного ветра, смены атмосферного давления, оттепелей или длительных морозов поведение рыбы и ее активность могут изменяться.

Лунный календарь рыбака на декабрь 2026 года

Помните, хотя лунный календарь действительно помогает ориентироваться в благоприятных периодах рыбалки, он не дает гарантии на 100% результат. На поклевку также влияют температура воды, особенности водоема, погодные условия, правильно подобранные снасти.

Прогноз поклевки по периодам:

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Дата Фаза Луны Прогноз поклевки 1–4 декабря Нисходящая Луна Средняя активность рыбы 5–8 декабря Молодой человек, 8 декабря Клев может быть слабее 9–15 декабря Ростная Луна Благоприятный период для рыбалки 16–22 декабря Ростная Луна Хорошая активность хищной и мирной рыбы 23 декабря Полнолуние Возможные изменения активности 24–31 декабря Нисходящая Луна Стабильная поклевка при благоприятной погоде

В период возрастающей Луны (9-22 декабря) следует обратить внимание на ловлю судака, леща, окуня. А в конце декабря рыбаки могут рассчитывать на окуня, подлещика, сплетни, особенно при стабильной погоде.

Лучшие дни для рыбалки в декабре 2026 года

Выбирайте дни со стабильной погодой без резких колебаний температуры или атмосферного давления. Наиболее перспективными по лунному календарю будут:

9–15 декабря — период активности судака, щуки и леща;

16–22 декабря — возможна хорошая поклевка хищной рыбы;

24-31 декабря — благоприятные условия для ловли окуня, сплетни и подлещика при стабильной погоде.

Период Новолуния (5-8 декабря) менее благоприятен для рыбалки, однако результат будет зависеть от времени суток, конкретного водоема и погодных условий.

Правила зимней рыбалки: безопасность на льду

На первом льду следует быть особенно осторожными, ведь ледовый покров еще неравномерен, а его крепость сильно зависит от температуры, снега, течения и особенностей конкретного водоема.

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Обязательно проверяйте состояние и толщину перед выходом на лед. Нельзя выходить на пористые, темные, заснеженные участки, приближаться к камышам, участкам с течением, местам впадения ручьев.

Рыбакам нужно иметь с собой:

пешню — для проверки толщины льда;

веревки и спасательные шипы.

Не выходите на лед в одиночку, особенно на незнакомых водоемах. Помните, что ни один улов не стоит риска.

FAQ

Когда лучше клюет рыба в декабре 2026 года?

Согласно месячному календарю на декабрь 2026 года, наиболее благоприятными днями для рыбалки будет период от 9 до 22 декабря. В то же время клев сильно зависит от погодных условий, температуры воды, атмосферного давления, особенностей водоема. Проверяйте прогноз погоды и состояние льда перед выездом.

Какая рыба клюет в декабре?

В декабре можно ловить судака, щуку, леща, окуня, карася, сплетню. На первом льду хищная рыба может становиться более активной, а мирную следует искать на глубоких участках, у зимовальных ям и русловых бровок.

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