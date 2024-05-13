Камера зафиксировала "призрака", который смотрит на малыша, через месяц после смерти в семье — фото

Мужчина поделился фотографией в Facebook-сообществе охотников за привидениями, где видна призрачная фигура, смотрящая на спящего ребенка. Кадр сделан через месяц после смерти дедушки мальчика.

Жутким изображением поделился недавно Джон Кипке из Мичигана, США, увидевший его на своей системе камер наблюдения в августе в 2022 году.

Джон написал: "Я не уверен, что это, но одна из моих внутренних камер зафиксировала это. К сожалению, внутренняя система не работает в видеорежиме, только делает снимки движения и звука. Насколько мне известно, со мной никогда не связывались с потусторонним миром, и в моем доме не происходило ничего странного. Но я живу в 100-летнем фермерском доме. Кроме того, мой младший сын спит на полу. Я просто подумал, что это интересно".

"Призрак" / Фото: Jon Kipke/Facebook

Джон рассказал, что у него дома пять камер, но только одна из них зафиксировала спектральную фигуру. Она сделала только одну фотографию. Он также вспомнил, что дедушка мальчика скончался в июле в 2022 году – за месяц до отметки времени на снимке.

Пользователи Facebook поторопились поделиться своими теориями по поводу призрачной фигуры:

Похоже на мужчину. Видны очертания его тела, головы, плеч, рук. На нем также шляпа

Похоже, что он смотрит на вашего сына

Похоже на пожилую женщину с короткими темными волосами, одетую в домашний халат? Кажется, она смотрит на ребенка

Ого. Я не вижу мужчину, как другие люди. Я вижу женщину с черными волосами и в платье в стиле 40-х или 50-х годов. На ней накинут передник, только половина передника. Но да, она смотрит на вашего сына. Ее лицо слишком размыто, чтобы разглядеть какие-то детали, но кажется, что у нее немного короткие, вьющиеся волосы

Однако другие пользователи были настроены более скептически: "Похоже на пятно на объективе", "Похоже на туман", "Размытие от движения".

Напомним, во Франции стал очень популярен челлендж по охоте на привидений, в котором участвуют пользователи социальных сетей. Одно из таких обернулось трагедией и теперь полиция расследует смерть в заброшенной церкви.

Читайте также: