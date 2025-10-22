Канадские казарки атакуют людей: могут ли опасные птицы добраться до Украины

Птицы / © unsplash.com

В этом году канадские казарки атаковали территорию военного городка на западе Оттавы. Местным жителям даже выдали спецсредства для защиты птиц.

Об этом рассказал Николай Роженко, соучредитель Нижнеднестровского национального парка и кандидат биологических наук.

По его словам, канадские казарки становятся особенно агрессивными весной, когда откладывают яйца. Самцы, а иногда и молодые птицы, нападают на людей, защищая гнезда.

Перед атакой птица предупреждает шипением, вытягивает шею и опускает голову. Во время нападения казарка может гнаться за врагом, бить крыльями и клевать.

Взрослая канадская казарка может достигать 110 см в высоту, размах крыльев — до 183 см, а масса — до 6,5 кг. Эти водоплавающие птицы живут по берегам рек, водохранилищ и болот, однако хорошо передвигаются и по земле.

Окрас: голова и шея черные с большими белыми пятнами по бокам головы, остальное тело серовато-бурая с волнистыми полосами.

Могут ли казарки долететь до Украины

Николай Роженко отмечает: теоретически казарки могут перелетать из Северной Америки в Европу, однако таких зафиксированных случаев неизвестно. Поэтому непосредственной угрозы Украине пока нет.

Несмотря на это, наблюдения за миграциями птиц и агрессивным поведением казарок важны для прогнозирования потенциальных рисков для европейских территорий.

Напомним, в Украине на грани исчезновения оказался косарь — болотная птица из семейства ибисовых, занесенная в Красную книгу. Его численность в низовьях Днестра стремительно сокращается из-за исчезновения естественных мест обитания.