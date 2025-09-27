"Канарейки моря": киты научились имитировать человеческий язык

Белухи имеют уникальный голосовой аппарат, который позволяет им даже имитировать человеческий язык. / © pixabay.com

Белухи, которых часто называют «канарейками моря» за их способность издавать разнообразные звуки, способны не только общаться между собой, но и имитировать человеческий язык. Один из самых удивительных случаев произошел в 1984 году, когда ученые обнаружили, что «человеческие голоса» в их резервуаре на самом деле принадлежат белорусам .

Об исследованиях, проведенных в Фонде морских млекопитающих (NMMF), сообщило научно-популярное издание IFLScience.

Случай с китом по имени Нок

В 1984 году команда ученых, изучавшая дельфинов и китов в NMMF, начала замечать, что из вольера доносятся странные звуки, похожие на человеческие голоса. Все стало еще страннее, когда один из водолазов вылез из воды и спросил коллег, кто из них приказал ему вылезти из воды.

Эту фразу, как оказалось, произнес не человек, а одна из белух по имени Нок.

Нок был одним из трех китов, доставленных в NMMF еще в 1977 году. Команда начала записывать его и даже научила говорить на команду. Выяснилось, что вокализация кита была на несколько октав ниже, чем у типичной белухи и достигала высоты, похожей на человеческий язык.

Как белуха имитировала голос

Нок смог имитировать человеческий голос благодаря повышению давления воздуха, проходящего через его носовые проходы. Помогли ему в этом так называемые фонические губы, расположенные над каждым носовым проходом. Именно благодаря им белуха смогла изменить звук таким образом, что он стал похож на человеческий язык.

Белухи имеют еще одну уникальную анатомическую особенность – «дыню» (melon), жиронаполненный сенсорный орган на голове, играющий ключевую роль в общении. Жаклин Обин, исследовательница белух из Университета Виндзора, объяснила, как именно это работает.

«Белые «дыни» — это не просто комочки жира, состоят из нескольких различных типов тканей, а именно мышц, связок и жира, имеющих разную плотность и акустические свойства. Несколько лицевых мышц и связок используются для изменения формы дыни, что позволяет белухам модифицировать свои вокализации», — пояснила исследовательница.

Она добавила, что киты могут изменять форму этого органа и таким образом делать свои звуки более сфокусированными и направленными. Также изменение формы «дыни» может служить визуальным сигналом, передающим другим белухам их настроение и поведение.

Ученые признают, что вокализации белух настолько сложны, что до сих пор не знают полного репертуара всех типов их звуков, не говоря уже о полном понимании функции большинства из них.

Напомним, гренландский кит, обитающий в ледяных водах Арктики, может жить более 200 лет . Некоторые киты, плавающие у берегов Аляски, уже родились, когда в 1851 году была написана книга «Моби Дик».