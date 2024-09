Кандидат в депутаты с колючей проволокой на шее инсценировал собственное похищение — забавное видео

В Бразилии политический деятель обвиняется в ложном сообщении о преступлении после того, как он инсценировал собственное похищение.

Об этом сообщает Need To Know.

В забавном видео Элиомар Кардозо да Силва виден за рулем автомобиля с колючей проволокой вокруг ног. Проволока также обмотана вокруг шеи, подголовника и одного запястья будущего депутата. Его рубашка разорвана, а в машине и на дороге разбросаны наклейки его предвыборной кампании.

Слышно, как он рассказывает снимающему его человеку: "Они порвали все мои наклейки".

Кандидат в депутаты инсценировал собственное похищение перед выборами

Полиция утверждает, что да Силва заявил властям, что его похитила преступная организация. Но "несоответствия были подмечены" с самого начала расследования, согласно сообщению Федеральной полиции.

Правоохранители заявили: "Кандидат в городской совет, сотрудничавший со следствием, признался сотрудникам Федеральной полиции, что он инсценировал преступление".

Сюрреалистические сцены разворачивались в Игуату. Да Силва был кандидатом в городской совет от Рабочей партии президента Бразилии Лулы.

Впоследствии партия приостановила его членство и начала против него дисциплинарное производство.

В понедельник, 2 сентября, он вышел из избирательной гонки "по состоянию здоровья", поскольку прокуратура пыталась дисквалифицировать его как кандидата.

Да Силва является помощником врача и работает в местных властях. Если его признают виновным в "ложном сообщении о преступлении", ему грозит до шести месяцев заключения, которое может быть заменено штрафом или общественными работами.

Ему также могут быть предъявлены обвинения в незаконном присвоении государственных средств, если будет установлено, что он использовал деньги налогоплательщиков для финансирования мистификации. Ему также может грозить длительный запрет занимать государственные должности.

Специалист по избирательному праву Луис Андраде прокомментировал инцидент местным СМИ: "Кандидат думает: "Я подам в отставку, чтобы выйти из этого". Это так не работает. Довольно часто во время выборов кандидаты инсценируют похищение или нападения на свои избирательные штабы. Досадно, что такое случается. Я надеюсь, что с этим будут бороться, потому что иногда, когда избирательный период исчезает, такие вопросы отодвигаются на второй план. Выборы должны быть чистыми и прозрачными".

