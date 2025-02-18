Капибары устраивают хаос в Буэнос-Айресе: власти готовят радикальные меры

Предполагается, что 250 животным введут две дозы противозачаточных средств, что должно остановить их размножение в год.

В столице Аргентины, Буэнос-Айресе, власти разрабатывают план контроля популяции капибар, массово заселивших один из самых дорогих районов города — Нордельту. Грызуны не представляют прямой угрозы для людей, однако из-за большой численности они устраивают потасовки между собой, нападают на собак в частных садах и даже вызывают дорожно-транспортные происшествия.

Об этом сообщает The Guardian.

По словам жителя и представителя Ассоциации района Нордельта Марсело Кантона, капибары активно размножаются, ведь на 500 гектарах озер и парков у них нет природных хищников или охотников. За последние три года их популяция в городе выросла втрое и превысила тысячу особей.

Чтобы урегулировать ситуацию, местные власти планируют ввести выборочную стерилизацию и использование контрацептивов. Предполагается, что 250 животным введут две дозы противозачаточных средств, что должно остановить их размножение в год.

Однако эта инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Экологические организации и некоторые местные жители выступают против такого решения. Группа активистов "Nordelta Capybaras – мы ваш голос", в частности, предлагает создать природные заповедники и биологические коридоры для безопасного сосуществования животных в их среде.

Капибаро.

"Годами мы просили власть создать связанные между собой зеленые зоны, которые обеспечили бы капибарам природные условия для жизни. Однако наши предложения не были приняты во внимание", — заявила представитель группы Сильвия Сото.

Экологи также призывают правительство пересмотреть свое решение и найти более естественные способы урегулирования популяции в городе.