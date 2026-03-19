Капитан потерял сознание и упал на штурвал во время приземления: чем все закончилось

Пилоты самолета

Капитан пассажирского самолета потерял сознание во время приземления и упал на штурвал, однако второй пилот сумел взять управление на себя и безопасно приземлить борт.

Об этом сообщило издание PEOPLE.

Согласно отчету Швейцарского совета по расследованию безопасности транспорта, инцидент произошел 11 августа 2018 года во время рейса из Цюриха в Ниццу. На борту самолета Airbus A320-214 находились 166 пассажиров. Во время полета капитан сообщил, что чувствует себя плохо. После того как капитан сообщил второму пилоту о намерении выполнить приземление, его состояние резко ухудшилось — он начал терять сознание.

Как отмечается в отчете, второй пилот сначала не сразу осознал критичность ситуации. Он несколько раз пытался установить контакт с командиром, однако ответа не получил.

Примерно в 20:53:18 по UTC, через несколько секунд после потери сознания капитан, вероятно, уже не контролируя свои действия, непроизвольно отклонил джойстик управления. В результате самолет наклонился примерно на 10 градусов вправо.

Второй пилот оперативно отреагировал и выровнял курс. Однако ситуация повторилась: капитан снова упал на руль, что вызвало противоположный крен — около 8 градусов влево. Этот маневр также пришлось немедленно компенсировать, чтобы стабилизировать полет.

После инцидента самолет продолжил снижение, однако оставался ниже установленной глиссады вплоть до момента приземления. Капитан начал приходить в себя — это произошло уже на высоте около 200 футов.

Чтобы обеспечить безопасное завершение маневра, второй пилот отодвинул капитанское кресло назад. Примерно через полминуты после этого самолет успешно приземлился на взлетно-посадочной полосе.

После посадки экипаж сообщил диспетчерам о медицинской ситуации сигналом Pan Pan и остановил самолет на полосе. По данным отчета, во время инцидента капитан несколько раз блевал.

Медицинские обследования подтвердили, что причиной потери сознания стало пищевое отравление. В результате происшествия никто не пострадал, повреждений самолета не зафиксировано.

