Капсула времени: под Киевом нашли ВАЗ без пробега, который простоял в гараже 50 лет

Единственной поездкой "двойки" за полвека был перегон из Киева в Ирпень.

В Ирпене в Киевской области обнаружили ВАЗ-2102 фактически без пробега, который простоял в гараже 50 лет.

Об уникальной находке сообщил блоггер с ником Roma Urraco.

"Лучшая находка за все время: в наши руки попала совершенно новая "Двойка" ВАЗ-2102 очень раннего 1972 года выпуска с пробегом всего 80 километров! Машина целых 50 лет простояла в гараже под Киевом", — отметил он.

По словам блоггера, единственной поездкой "двойки" за полвека был перегон в Ирпень, после чего машину поставили в гараж и не пользовались.

Фото: facebook.com/roma.urraco

Фото: facebook.com/roma.urraco

Фото: facebook.com/roma.urraco

Такова была машина, когда ее обнаружили в гараже / Фото: facebook.com/roma.urraco

"Владельцем был врач. Он жил в Ирпене, а работал в Киеве. Продал дом родителей и за эти деньги купил машину (напомним, что в СССР автомобили были очень дорогими и дефицитными. – Ред.). Он не умел ездить. Ему ее пригнали из Киева. Там был типа автосалон. 50 лет машина простояла в гараже", – отметили в видео.

Однако владелец позаботился о правильном хранении. Колеса предусмотрительно сняли, подвеску разгрузили, поставили универсал на колодки.

С машины сняли многолетнюю пыль, помыли, почистили карбюратор, заменили масло в редукторе, слили старый бензин, антифриз и тормозную жидкость, заменили аккумулятор. Что любопытно, что ни зеркало, ни дворники на авто никогда не ставили. Они так и остались упакованными в целофан в багажнике.