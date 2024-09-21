Капсула времени: во Франции студенты-археологи нашли записку 200-летней давности

Во время археологических раскопок галльской деревни возле города Дьепп на севере Франции студенты наткнулись на глиняный кувшин, внутри которого было спрятано удивительное послание.

Об этом пишет BILD.

Руководитель раскопок Гийом Блондель рассказал, что в кувшине нашли небольшой стеклянный флакон, внутри которого была запечатана записка археолога, проводившего раскопки в этом месте 200 лет назад. Блондель отметил, что "капсула времени" прекрасно сохранила послание его коллеги.

Послание археолога Фере, найденное в капсуле времени на раскопках возле города Дьепп

"П. Ж. Фере, уроженец Дьеппа и член различных научных обществ, провёл здесь раскопки в январе 1825 года. Он продолжает свои исследования в этом обширном районе, известном как Cité de Limes или Цезарево укрепление", – говорится в найденной записке.

Блондель рассказал журналистам, что имя археолога Фере было ему знакомо. Он добавил, что подобные записки археологи оставляют крайне редко, и тем ценнее эта находка.

"Это был абсолютно волшебный момент. Мы знали, что здесь в прошлом проводились раскопки, но найти такое послание 200-летней давности стало полной неожиданностью", – заявил он с восторгом во время демонстрации находки.

Позже благодаря сохранившимся в городских архивах Дьеппа документам удалось подтвердить, что в конце 19 века в этом районе действительно проводились первые раскопки.

"Иногда встречаются такие капсулы времени, оставленные плотниками при строительстве домов. Но в археологии это большая редкость. Большинство археологов предпочитают думать, что никто после них не придёт, так как они уже сделали всю работу", – отметил Блондель.

Раскопки древней галльской деревни, которая была здесь в начале нашей эры, возобновились из-за того, что скалы возле Дьеппа разрушаются и территория постепенно уходит под воду. Тем не менее на уцелевшем пока еще участке Блонделю и его команде удалось найти несколько галльских артефактов, в том числе керамику возрастом около 2000 лет.

Напомним, в словацком селе Штитник во время реконструкции крыши церкви Святого Иуды Тадеаша обнаружили 188-летнюю "капсулу времени". В сундуке были спрятаны три документа.

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