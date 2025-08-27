Капсулу времени принцессы Дианы открыли через 34 года: что она туда положила (фото)

Принцесса Диана / © Associated Press

В Лондоне возле детской больницы Грейт-Ормонд-стрит (GOSH) обнаружили капсулу времени, которую принцесса Диана закопала в 1991 году. Контейнер был раскопан для строительства нового онкологического центра. В нем были довольно интересные вещи, символизирующие начало 90-х годов.

Об этом пишет Daily Mail.

Содержание капсулы, предложенное победителями конкурса детской программы ВВС, удивило богатством артефактов:

Цветной телевизор размером с ладонь;

Третий альбом Кайли Миноуг «Rhythm of Love»;

Калькулятор на солнечной энергии;

Семена деревьев в бутылке;

Набор британских монет, выпущенных к 20-летию десятичной системы счисления;

Лист переработанной бумаги, европейский паспорт и голограмма снежинки;

Экземпляр газеты «Таймс» за 1991 год.

Хотя некоторые предметы были повреждены влагой, большинство из них сохранилось. Церемония закладки капсулы, в которой принимала участие Диана, была приурочена к началу строительства нового корпуса больницы. Это произошло всего за несколько месяцев до того, как ее сын, принц Уильям, попал в эту же больницу с переломом черепа.

Напомним, 29 июля 1981 года состоялась одна из самых громких свадеб в британской королевской семье — венчание принца Уэльского Чарльза и леди Дианы Спенсер.

Жених будущей принцессы в тот момент был наследником британского престола и стран Содружества, а сама леди Диана происходила из древнего аристократического рода Спенсеров. Их брак был представлен как «сказочная свадьба» и «свадьба века».

Вспоминая день перед их свадьбой, издание Daily Mail пишет, что вечер перед венчанием будущая принцесса Уэльская провела с сестрами в Кларенс-гаусе.