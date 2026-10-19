Каракатицы включают «гипноз» перед атакой: ученые объяснили странное поведение

Каракатицы очаровывают добычу перед нападением / © Unsplash

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Во время охоты каракатицы демонстрируют молниеносное изменение цветов. Это вызывает логический вопрос: помогает ли изменение цвета животному маскироваться и гипнотизировать свою добычу? Ученые наконец-то нашли ответ на этот вопрос.

Об этом пишет Live Science.

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Действительно ли каракатицы могут гипнотизировать добычу: ученые раскрыли секрет

Как и их головоногие родственники осьминоги, каракатицы — настоящие мастера маскировки. Во время охоты эти морские хищники запускают по своей коже красочные световые волны. Радужный перформанс вынуждает добычу замереть на месте. Это дает каракатице именно столько времени, сколько нужно, чтобы молниеносно выбросить два специализированных щупальца и затянуть жертву в зону поражения своего смертоносного клюва.

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Каракатицы — это визуальные хищники, использующие свои большие, сложно устроенные глаза, чтобы находить и отслеживать потенциальную добычу. В общем, их стратегия заключается в медленном и незаметном приближении. Об этом говорит руководитель отдела головоногих в Биологической лаборатории моря в Вудс-Гоуле, штат Массачусетс, Бретт Грасс.

«Каракатица медленно приближается к добыче, чтобы не спугнуть креветку, рыбу или краба, которые даже ничего не подозревают».

При приближении каракатицы часто устраивают яркое шоу, и на их теле начинают мелькать яркие подвижные полосы. Эта демонстрация возникает благодаря комбинации пигментных клеток, отражающих свет: иридофоров, лейкофоров и хроматофоров. Такие типы клеток сокращаются и расширяются за считанные миллисекунды, именно так и появляются цветные узоры.

Ученые имеют сомнения в том, использует ли эту особенность каракатица для гипноза своих жертв.

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Гипноз, определяющийся как психологическое состояние глубокой релаксации и измененного сознания, считается уникальным явлением, присущим только человеческой психике. Исследований относительно того, можно ли загипнотизировать рыбу, существует очень мало.

Однако в исследовании 2005 года было обнаружено, что направление постоянного потока воды через жабры пагра погружает его в неподвижное состояние, похожее на гипнотическое. Другая работа анализировала влияние седативно-гипнотических препаратов на рыбок данио-рерио; выяснилось, что рыбы имеют молекулярные рецепторы к этим веществам, которые и обездвиживают их. Впрочем, можно ли визуально ввести рыбу в состояние, подобное гипнозу, пока не изучалось.

И хотя некоторых животных, например кур, можно ввести в подобное трансу состояние тонической недвижимости — непроизвольного временного отсутствия реакций, — маловероятно, что изменение цвета каракатицы «гипнотизирует» ее обед.

Все же некоторые исследователи убеждены, что световой перформанс служит хитроумной маскировкой. Когда волны разных оттенков пульсируют телом каракатицы, силуэт животного становится менее четким для добычи, из-за чего он не воспринимает его как угрозу.

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«Это лишь часть чего-то, что надвигается на них, и они будто спрашивают: „Не знаю, ты хищник? Или ты просто волна, проходящая мимо? Что ты такое?“

На близком расстоянии каракатица выстреливает из карманов у рта двумя длинными щупальцами. Эти щупальца сравнимы разве что с языком хамелеона. Щупальцы выстреливают настолько быстро, что у добычи нет времени на побег.

После этого жертва попадает в рот каракатицы, ее пробивают острым хитиновым клювом и впрыскивают яд. Использование яда помогает животному уменьшить расход энергии во время охоты.

Каракатица маскируется или отвлекает внимание

Предположение о том, что каракатицы вспыхивают цветами для сокрытия контуров собственного тела, — лишь одна из гипотез. Другие исследователи рассматривают эти стробоскопические вспышки как способ отвлечь и озадачить добычу.

Каракатица меняет цвета и габариты своего тела, чтобы убедить добычу в том, что она совсем не так велика или опасна, какова на самом деле.

Ученым придется еще выяснять, чем на самом деле является такое «световое шоу» от каракатиц.

Животные: последние новости

Напомним, сетчатый питон считается самой длинной и одной из самых тяжелых змей в мире, которая обитает в Южной и Юго-Восточной Азии, заселяет тропические леса, луга и даже канализации. Самый большой дикий экземпляр, найденный в 1912 году, достигал около 10 метров, тогда как рекорд в неволе составляет 7,67 метра. В то же время, существуют карликовые и суперкарликовые формы этого вида, длина которых обычно не превышает 1,82–2,4 метра.

Этот хищник не имеет яда, а является констриктором: он привлекает добычу из засады, обвивает ее и сжимает, не давая сделать выдох, после чего заглатывает полностью благодаря особому строению челюстей. Мелкие питоны питаются грызунами и летучими мышами, а крупные особи охотятся на приматов, свиней, оленей, домашних животных и птицу.

Несмотря на то, что нападения на людей редки, сетчатый питон способен убить и проглотить взрослого человека. Это подтверждает случай, произошедший в конце октября 2022 года в Индонезии, когда внутри примерно семиметрового питона обнаружили тело пропавшей 54-летней работницы каучуковой плантации.

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