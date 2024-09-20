Карликовый бегемотик покорил Сеть своими игривыми проделками — фото, видео

Сегодня в Таиланде в центре внимания очаровательный детеныш бегемота за кличке Му Денг.

Как пишет SCMP, этот двухмесячный карликовый бегемотик живет в открытом зоопарке Khao Kheow в Чонбуре и быстро завоевал сердца людей.

Му Денг, чье имя означает "прыгущая свинка" и также вдохновленное любимым блюдом из свинины, выбрали в результате опроса на Facebook, в котором приняли участие 20 000 человек. Ее аккаунт в Instagram насчитывает более 270 000 подписчиков.

Му Денг родилась 10 июля и является седьмым ребенком в семье своей матери Джонни и отца Тони. Ее братья и сестры также носят имена, на которые повлияла тайская кухня: Му Тун означает "тушеная свинина", а Му Ван переводится как "сладкая свинина".

Бегемот Му Денг / Фото: instagram.com/khamoo.andthegang

Эта маленькая бегемотиха стала вирусной сенсацией благодаря своим игривым проделкам и милым реакциям на дразнилки смотрителей зоопарка.

На одном из самых любимых видео бегемотик игриво грызет колени смотрителя во время сеанса массажа.

В другом видео, ставшем вирусным, Му Денг смешно паникует при мысли о принятии душа, ее испуганное выражение лица отражает культовый "дог-мем", что еще больше повысило ее популярность в Интернете.

Воздействие Му Денг вышло за пределы цифровых платформ, значительно увеличив количество посетителей зоопарка на 30 процентов с момента ее рождения.

Му Денг намерена привлечь внимание поклонников по всей Азии, запустив круглосуточную онлайн-трансляцию, посвященную ее проделкам. Поскольку ее звездность продолжает расти, прямая трансляция имеет целью удовлетворить постоянно увеличивающуюся фан-базу.

Бегемот Му Денг / Фото: instagram.com/khamoo.andthegang

Наронгвит Чодчой, директор зоопарка, пояснил: "Чтобы предотвратить чрезмерный наплыв посетителей, мы планируем круглосуточную онлайн-трансляцию для ее поклонников, которые не могут прийти сюда лично".

Наронгвит отметил, что Му Денг наиболее активная утром, особенно между 8 и 9 часами, когда работники зоопарка распыляют воду, чтобы очистить ее вольер. Она тоже достаточно активна днем, когда ее кормит мама.

Чтобы обеспечить приятный опыт для всех, зоопарк позволяет посетителям взаимодействовать с Му Денг не более пяти минут и ввел правила, предотвращающие ненадлежащее поведение, например бросание предметов или обливание водой.

Ее очарование умилило аудиторию за пределами Таиланда – Му Денг также покорила сердца в Китае и Японии, вдохновив на создание множества иллюстраций, воспевающих ее обаяние.

Бегемот Му Денг / Фото: instagram.com/khamoo.andthegang

Хотя Му Денг захватывает публику, важно помнить, что карликовые бегемоты, проживающие в Западной Африке, классифицируются Международным союзом охраны природы как находящиеся под угрозой исчезновения. По оценкам, в дикой природе осталось примерно 2000 карликовых бегемотов. Этим уникальным созданиям нужно от трех до пяти лет, чтобы достичь взрослого возраста.

Напомним, семья воспитывает кенгуру, которого нашли в сумке его мертвой матери на обочине дороги. За животным ухаживают уже девять месяцев.

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