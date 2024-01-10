Кармен Делль'Орефиче: что известно о самой старой в мире 92-летней модели (фото)

Кармен Делль'Орефиче известна как самая старая модель в индустрии моды. Ее заметили в автобусе, когда ей было всего 13 лет, и она до сих пор работает в свои 92 года.

Об этом пишет Oddity Central.

Первый контакт Кармен Делль'Орефиче с миром моды оказался провальным. После того, как жена фотографа Германа Ландшоффа подошла к ней, когда она ехала на автобусе на урок балета, когда ей было всего 13 лет, Делль'Орефиче увидела, что ее тестовые фотографии ни к чему не привели. Но ей было приготовлено величие, и спустя всего два года, в 15 лет, она впервые украсила обложку журнала Vogue, став любимой моделью фотографа Эрвина Блюменфельда.

Кармен Делль'Орефиче в молодости / Фото: Getty Images

В прошлом году в возрасте 92 лет Кармен Делль'Орефиче появилась на обложке Vogue Czechoslovakia, на этот раз как самая старая модель в мире.

У Делль'Орефиче, выросшей в Нью-Йорке со своей матерью, было непростое детство. Ее семья испытала финансовые трудности, и она рассказывала, что была настолько истощена, что фотографам приходилось прикалывать платья сзади и набивать изгибы тканью. У них в доме не было даже телефона, поэтому Vogue пришлось отправлять курьеров, чтобы вызвать ее на съемку. Ее работы модели едва хватало, чтобы прокормить семью, поэтому они с матерью также работали швеями, чтобы сводить концы с концами.

Кармен Делль'Орефиче / Фото: Getty Images

Ее личная жизнь тоже не была сказкой. В начале 1950-х годов она вышла замуж за Билла Майлза, человека, использовавшего ее карьеру, получая от своей жены чеки модельного агентства, позволяя ей получать всего 50 долларов со своего заработка. Они развелись, и Кармен вышла замуж за фотографа Ричарда Хеймана, который бросил ее после того, как она решила уйти из модельного бизнеса в 1958 году.

Кармен Делль'Орефиче / Фото: Getty Images

Тяжелое финансовое положение убедило Кармен вернуться в модельный бизнес в 1978 году, и только через несколько лет она уже снова украшала обложки модных журналов. С тех пор она усердно работает, появляясь в журналах, рекламных кампаниях и даже поднимаясь по подиумах разных модных брендов. Несмотря на почтенный возраст, она не показывает никаких признаков того, что собирается остановиться.

"Мужчины и женщины должны заботиться о себе и любить себя. Один из секретов поддержки красоты — это делать то, что вы делаете для ребенка, воспитывать и кормить его с любовью", — сказала 92-летняя женщина в недавнем интервью. "Вот что мы должны делать с собой: заботиться о себе, любить себя и давать себе такую энергию".

Кармен Делль'Орефиче / Фото: Getty Images

В 2022 году в возрасте 91 года Кармен Делль'Орефиче разделась догола для рискованной фотосессии, а в прошлом году украсила обложку нескольких модных журналов. Она продолжает доказывать, что возраст – это лишь число и некоторые люди действительно стареют как вино.

Напомним, женщина с громким свистом носом может создавать причудливые мелодии. Она попала в Книгу рекордов Гиннесса.

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